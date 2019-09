Gree trình làng giải pháp điều hòa công nghệ cao

Theo đó, điều hòa tủ đứng Jinbee được Gree ứng dụng công nghệ AI Control, máy nén 2 cấp, khả năng hoạt động ở thời tiết khắc nghiệt từ -30 độ C đến 45 độ C, Real Inverter (tiết kiệm điện năng lên đến 60% so với thông thường), Real Cool (công nghệ độc quyền của Gree với khả năng tạo nên những làn gió 3D mát lạnh dễ chịu như không khí tự nhiên ngoài trời), Wifi Control (giải pháp điều khiển điều hòa công nghệ cao thông qua kết nối Wifi)…

Trong khi đó điều hòa thương mại thông minh GMV6 được thiết kế phục vụ riêng cho các cao ốc, văn phòng hoặc trung tâm mua sắm quy mô lớn. GMV6 được đánh giá có công năng mạnh mẽ, tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm chi phí tối đa. Với công nghệ tiên tiến G-WFC, khi ở chế độ chờ GMV6 chỉ tiêu thụ một lượng điện năng tương đương 1W, thấp hơn 40 lần so với các sản phẩm truyền thống.

Được tích hợp công nghệ AI Control, GMV6 được ví như một chú robot thông minh khi có khả năng tự nhận diện vị trí lắp đặt của chính mình thông qua hệ thống GPS. GMV6 sẽ tiến hành thu thập và phân tích các thông số về áp suất khí quyển, mật độ không khí, luồng gió, từ đó chủ động điều chỉnh thông số hoạt động và lựa chọn chế độ làm lạnh phù hợp.

GMV6 còn có khả năng tự chẩn đoán lỗi và phòng ngừa các sự cố trong quá trình hoạt động, hỗ trợ người dùng dễ dàng nhận biết, tìm hướng khắc phục nhanh chóng và hiệu quả.