Hàng triệu smartphone bị cài mã độc, làm thế nào để phòng tránh?

Cách loại bỏ mã độc khỏi thiết bị Android Một khi điện thoại của bạn bị phát hiện dính mã độc, bạn hãy thực hiện các bước sau để xử lý nó: Ảnh chụp màn hình Chuyển điện thoại sang Safe mode để dọn dẹp ứng dụng độc hại khỏi thiết bị - Đưa điện thoại về chế độ Safe Mode, với hầu hết bằng cách nhấn giữ nút nguồn > Power off > Safe mode ở danh sách hiện ra. - Đưa điện thoại về chế độ Safe Mode, với hầu hết bằng cách nhấn giữ nút nguồn > Power off > Safe mode ở danh sách hiện ra. - Khi đã vào chế độ Safe Mode, hãy mở menu Settings > Apps và chọn thẻ Downloaded và tìm đến tên ứng dụng khả nghi. - Nhấn vào ứng dụng chứa mã độc để mở thông tin ứng dụng, sau đó nhấn nút Uninstall. Thường đến bước này virus sẽ bị xóa khỏi thiết bị. - Trong trường hợp bạn không thể xóa do Uninstall chuyển sang màu xám, hãy thu hồi quyền quản trị thiết bị bằng cách thoát menu Apps, chọn Settings > Security > Device Administrators sẽ thấy danh sách các ứng dụng được cài đặt với quyền quản trị cao nhất. Bây giờ hãy bỏ đánh dấu ở hộp kiểm cùng dòng ứng dụng mà bạn muốn gỡ và nhấn Deactiate ở màn hình kế tiếp, sau đó tiến hành gỡ bỏ ứng dụng như bình thường. - Để an toàn hơn người dùng cũng có thể đem thiết bị đến các trung tâm bảo hành ủy quyền để các nhân viên kỹ thuật tiến hành cài đặt lại room gốc cho thiết bị.