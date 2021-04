Hành trình 15 năm luôn hàng đầu thị trường của Samsung TV

Đây là năm thứ 15 liên tiếp, Samsung duy trì vị thế này, bất chấp việc thị trường TV liên tục thay đổi và công nghệ ngày càng phát triển.

Khi Samsung lần đầu sản xuất TV vào năm 1969, thì trên thị trường đã có những hãng có thâm niên sản xuất TV đến 40 năm. Tuy nhiên, qua thời gian, những dấu mốc quan trọng nhất trong sự phát triển của ngành TV đều có mặt Samsung, từ quá trình chuyển TV đen trắng sang TV màu, hay từ công nghệ truyền hình analog sang kỹ thuật số.

Nỗ lực cải tiến không ngừng

Khi thế giới vẫn còn phổ biến TV Analog, Samsung là hãng đầu tiên tung ra TV kỹ thuật số, với một sản phẩm dùng công nghệ đèn hình kích thước lên tới 55 inch, mở ra thời kỳ của số hóa truyền hình trong hai thập niên gần đây.

Những năm 2000s, khi công nghệ LCD bắt đầu được đưa lên TV, Samsung là một trong những nhà đầu tiên ứng dụng thế mạnh của công nghệ này để thiết kế nên những chiếc TV mỏng nhẹ, mẫu mã đa dạng. Những chiếc TV với thiết kế treo tường của Samsung trở thành một phần của lịch sử, mở ra thời kỳ hoàng kim cho TV màn hình tinh thể lỏng. Chiếc TV LCD 46-inch đầu tiên thế giới cũng ra đời tại nhà máy của Samsung, khi mà thế giới còn chưa nhìn ra sự cần thiết của màn hình lớn. Đây cũng là cột mốc đầu tiên trở thành nhà sản xuất TV dẫn đầu về doanh số từ hãng.

Một mẫu TV LED tạo xu hướng mới thời điểm bấy giờ của Samsung

Chưa đầy một thập niên sau, mẫu Samsung TV LED đầu tiên đánh dấu kỷ nguyên của TV màn hình LED. Hàng triệu điốt phát quang có khả năng thay đổi ánh sáng khi dòng điện chạy qua góp phần tạo nên màn hình sáng rõ, nhưng cũng yêu cầu thay đổi hoàn toàn kết cấu của một chiếc TV. Những kỹ sư Samsung đã phát triển công nghệ này trong hai năm ròng, thu về 3.000 bằng sáng chế mới, tạo nên một công nghệ TV vẫn phổ biến đến ngày nay.

Những năm sau đó, công nghệ LED tiếp tục được hoàn thiện bằng những giải pháp công nghệ mới. Những dòng TV mới như QLED (2017), và mới đây nhất là Neo QLED (2021), để thể hiện sự dẫn dắt của hãng TV Hàn Quốc trong cuộc đua này. Tại sự kiện First Look 2021, Samsung đã đề cập đến tầm nhìn “Screens Everywhere, Screens for All” nhằm khẳng định hãng này sẽ tiếp tục đi đầu trong đầu tư công nghệ, nhằm tạo ra những chiếc TV tốt nhất và đem lại trải nghiệm tốt nhất cho tất cả người dùng.

Chiếc TV Neo QLED là hiện thân cho tầm nhìn này của Samsung khi ứng dụng những công nghệ mới nhất như Quantum Mini LED và Quantum Matrix để tái tạo hình ảnh một cách chân thật hơn bao giờ hết. Đồng thời, dòng Neo QLED còn được bổ sung nhiều tính năng thông minh nhằm đáp ứng như cầu của người dùng trong thời buổi bình thường mới như chế độ đa màn hình Multi Screen, gọi video call trên Google Duo hoặc tính năng PC on TV cho phép kết nối TV với máy tính để làm việc hiệu quả hơn.

TV Neo QLED, tối đa hóa trải nghiệm của người dùng

TV thể hiện phong cách sống

Năm mà Samsung bước lên đỉnh của thị trường, cũng là năm thế giới TV đón nhận xu hướng mới. Mẫu TV LCD Bordeaux 2006 của nhà sản xuất TV số một thế giới bấy giờ, được các chuyên gia đánh giá là “đã thay đổi bộ mặt của ngành TV”. Với nhiều đường bo cong với tính thẩm mỹ cao, Bordeaux đã biến những chiếc TV hình hộp truyền thống trở nên lỗi thời. Sau sáu tháng có mặt trên thị trường vào năm 2006, Bordeaux nhận một triệu đơn hàng nhờ sự tinh tế và yếu tố “lifestyle” của mình.

Năm 2017, Samsung chính thức có một tên TV Lifestyle. Đây là mẫu TV với bề ngoài như một khung tranh, giúp nâng tầm không gian với một thiết kế tinh tế và sang trọng. Sau đó, Samsung lần lượt tung ra the Serif, The Sero và The Terrace, đều là những TV không bị bó buộc trong khuôn khổ thiết kế “hình hộp” mà đều sở hữu thiết kế phóng khoáng hơn, thẩm mỹ hơn.

The Frame của Samsung có thiết kế như một khung tranh

Sự đa dạng trong dòng sản phẩm LifeStyle cho thấy Samsung thực sự quan tâm đến trải nghiệm của người dùng, từ những điều đơn giản nhất.

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển TV của Samsung, gã khổng lồ này đã nhiều lần dẫn dắt xu hướng TV của thị trường, định hình những tính năng mà một chiếc TV nên có. Năm 2021, Samsung lại một lần nữa đem đến những công nghệ hiển thị mới nhất, và những sản phẩm độc đáo này sẽ sắp sửa ra mắt ở Việt Nam tại sự kiện “Tuyệt tác công nghệ Samsung” được tổ chức vào 14.4 tại TP.HCM. Những dòng sản phẩm nghe nhìn mới nhất, công nghệ cao nhất của Samsung sẽ được ra mắt tại đây, qua đó định hình xu hướng TV tại Việt Nam trong năm 2021.