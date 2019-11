Harman có nhà phân phối âm thanh tại Việt Nam

Công ty TNHH Phúc Giang (PGI) được thành lập vào đầu năm 2000. Trước đó, đơn vị này hợp tác với Harman Lifestyle trong một thời gian.

Một trong những sản phẩm nổi bật mà PGI đang phân phối là bộ đôi loa Eon One và Eon One Pro phù hợp cho những ai hay đi du lịch , picnic cùng với bạn bè và có nhu cầu hát karaoke theo phong cách chuyên nghiệp nhất.

Theo đó, Eon One và Eon One Pro là những chiếc loa “tất cả trong một” khi bao gồm mixer, power và là hệ thống loa trình diễn chuyên nghiệp. Bạn có thể dùng cho nhiều mục đích từ nghe nhạc, ca hát, hội thảo cho đến xem phim… Dù là những chiếc loa trình diễn chuyên nghiệp nhưng cả hai vẫn khá nhỏ gọn, dễ dàng tháo lắp và di chuyển.

Thiết kế của Eon One và Eon One Pro là sự khác biệt hoàn toàn so với các chiếc loa kéo ngoài thị trường, khi ở dưới là loa sub-woofer 12 inch cho Eon One và 8 inch cho Eon One Pro, còn thanh trên cao là kết hợp các củ loa công suất mạnh giúp âm thanh được lan tỏa phạm vi rộng hơn.