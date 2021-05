Hitachi có nhà phân phối UPS chính hãng đầu tiên tại Việt Nam

Việc Alena Energy nhận được thư ủy quyền phân phối chính thức từ phía Hitachi là một tin vui cho khách hàng có nhu cầu mua UPS Hitachi ngay tại Việt Nam trong thời gian tới, khi có thể mua sản phẩm UPS Hitachi trực tiếp, nhanh chóng, chính hãng và được bảo hành bởi chính tập đoàn Hitachi và công ty Alena.

Hitachi là thương hiệu đến từ Nhật Bản với lịch sử thành lập hơn 100 năm, đây là tên tuổi lớn được tin tưởng trên toàn cầu. Hitachi chịu trách nhiệm tạo ra khoảng 50% nguồn cung cấp điện năng của Singapore . Phần lớn các loại điện thoại di động tại châu Âu có một linh kiện của Hitachi.

Nguồn cung cấp dự trữ điện liên tục (UPS) hay còn được gọi là bộ lưu điện online, là thiết bị cung cấp bảo vệ nguồn điện nhằm đảm bảo cho các thiết bị điện tử máy tính, máy chủ, thiết bị mạng không dây, hệ thống an ninh… được kết nối an toàn và đảm bảo hoạt động liên tục. Có thể ví UPS như “bộ lọc điện”, bởi vì khi đó chúng ta không cần phải quan tâm đầu vào điện có ổn định hoặc chập chờn hay không, chỉ cần có UPS là nguồn điện cung cấp cho tải luôn luôn được đảm bảo an toàn và ổn định.

UPS Hitachi là bộ lưu điện thuộc phân khúc cao cấp, chuyên phục vụ các lĩnh vực quan trọng như: nghiên cứu, ngân hàng, data center, iOT... đem đến an toàn nguồn điện và hoạt động cho thiết bị và hệ thống, từ đó tránh mất mát dữ liệu, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin

Tại Việt Nam, Alena sẽ phân phối các dòng sản phẩm chính như: UPS Hitachi 1KVA, 2KVA, 3KVA. Hiện tại sản phẩm đã được lên kệ tại showroom Alena và trưng bày trên website của công ty.