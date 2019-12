HMD Global mang dòng C trở lại với Nokia C1

Theo Gizmochina, Nokia C1 có một lỗ cho loa ở mặt sau giống như Nokia 1 Plus, nhưng lỗ được đặt ở bên trái. Nokia C1 cũng có đèn LED phía trước cùng với camera selfie. Đó là những khác biệt dễ nhận thấy nhất trên 2 sản phẩm , tuy nhiên sẽ không sai khi nói Nokia C1 chính là phiên bản đổi thương hiệu của Nokia 1 Plus.

Về thông số kỹ thuật, Nokia C1 có màn hình IPS 5,45 inch độ phân giải FWVGA. Ở mặt sau máy đi kèm máy ảnh 5 MP f/2.4 với đèn flash LED, trong khi mặt trước là camera 5 MP cũng có đèn flash cho nhu cầu selfie. Bên trong máy đi kèm RAM 1 GB, bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng và chip lõi tứ 1,3 GHz chưa rõ tên.

Điện thoại cũng tích hợp một nút Google Assistant chuyên dụng ở bên trái, cổng microUSB, hỗ trợ 2 SIM, jack cắm âm thanh, FM radio, Bluetooth 4.2, GPS, Wi-Fi 2,4 GHz và khe cắm thẻ microSD hỗ trợ mở rộng tối đa 64 GB.

Điện thoại được bán với giá chỉ khoảng 60 USD Ảnh: HMD Global

Nhằm giảm giá thành, HMD chỉ mang đến cho thiết bị khả năng kết nối 3G - một yếu tố không đáng ngại khi điện thoại được thiết kế nhắm mục tiêu những người cần smartphone cho nhu cầu cơ bản và giá thành phù hợp.

Nokia C1 đi kèm Android 9 Pie Go Edition, bao gồm các ứng dụng như YouTube Go và Gallery Go. Giá bán của máy tại thị trường Kenya là khoảng 60 USD, trong khi các thị trường khác vẫn chưa được công bố giá bán và ngày phát hành.