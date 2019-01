HP và Acer hé lộ Chromebook dùng chip AMD đầu tiên trên thế giới

Theo The Verge, Chromebook của HP có màn hình 14 inch và Chromebook 315 của Acer có màn hình 15,6 inch sẽ là những mẫu laptop đầu tiên trên thế giới sử dụng vi xử lý AMD. Hiện các dòng Chromebook sử dụng chủ yếu vi xử lý của Intel hoặc vi xử lý di động dựa trên nền tảng của ARM.

Cả hai phiên bản Chromebook mới đều sẽ được bán ra đầu năm nay với vi xử lý lõi kép AMD A4 hoặc tùy chọn AMD A6 ở một số thị trường.

Chip AMD A4 và A6 tương đương với dòng Pentium và Celeron của Intel, đồng nghĩa đây là những bộ xử lý phổ thông được thiết kế cho các máy đơn giản, tiết kiệm điện. HP ước tính thời lượng pin 9 giờ, trong khi Acer công bố thời lượng pin 10 giờ cho sản phẩm của hãng.

AMD cũng cho biết CPU AMD A6-9220C thế hệ thứ 7 mới cũng sẽ nhanh hơn đáng kể so với đối thủ ở cùng phân khúc, cụ thể nhanh hơn 24% khi duyệt web so với Celeron N3350. AMD vẫn chưa công bố so sánh cho dòng AMD A4-9120.

Mẫu Chromebook của HP có giá khởi điểm 269 USD cho cấu hình RAM 4 GB, dung lượng lưu trữ 32 GB và màn hình 14 inch độ phân giải 720p, trong khi mẫu của Acer với màn hình IPS 15,6 inch độ phân giải 1.080p có giá 279 USD. Bộ nhớ RAM 8 GB và màn hình cảm ứng đều sẽ là tùy chọn cho cả hai model này.

HP sẽ tung ra sản phẩm vào cuối tháng 1.2019, trong khi đó người dùng phải chờ đợi đến tháng 2.2019 mới có thể sở hữu phiên bản của Acer.