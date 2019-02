Huawei gặp hạn, Samsung muốn giành thêm thị phần thiết bị viễn thông

Theo Reuters, Samsung bắt đầu chuyển các quản lý cấp cao và nhiều nhân sự từ bộ phận thiết bị di động sang bộ phận viễn thông. Công ty sẽ đẩy mạnh mảng kinh doanh mạng để có thêm thị phần trong lĩnh vực này, hai nguồn tin từ Samsung khẳng định.

Kể từ khi doanh số vi xử lý và smartphone bắt đầu giảm, Samsung lên kế hoạch đầu tư 22 tỉ USD vào công nghệ mạng di động 5G và một số lĩnh vực khác như trí tuệ nhân tạo, dược phẩm sinh học và linh kiện điện tử cho xe hơi... Họ từ chối trả lời chi tiết sẽ đầu tư như thế nào vào mỗi lĩnh vực.

Công ty viễn thông di động Orange của Pháp, vốn đánh giá Huawei là một trong những đối tác cung cấp thiết bị hàng đầu, sẽ chạy các thử nghiệm đầu tiên cho mạng 5G ở Pháp trong năm nay, với đối tác là Samsung.

Tại Ấn Độ, Samsung đang đối thoại với công ty viễn thông Reliance Jio để nâng cấp mạng của công ty này lên 5G. Nếu ổn thỏa, đây sẽ là thành công lớn khi họ trở thành nhà cung cấp chính cho một đơn vị viễn thông tại nước này.

Ở Mỹ, các khách hàng lớn của Samsung bao gồm AT & T Inc, Verizon Communications Inc và Sprint Corp. Samsung cũng đã có hợp đồng mạng 5G với cả ba, nhưng chưa rõ về mức độ mở rộng. Công ty cũng bán thiết bị cho những nhà mạng tại Hàn Quốc và đã hợp tác với một số nhà mạng ở Nhật để thử nghiệm thiết bị 5G.