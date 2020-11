IDC: Epson dẫn đầu thị trường máy in hóa đơn

Theo thống kê của IDC, năm 2019 dòng máy in hóa đơn POS của Epson đã được bán ra hơn 300.000 chiếc ở khu vực Đông Nam Á. Tại Singapore , số liệu thống kê của IDC cho thấy Epson thống lĩnh thị trường với 60% thị phần. Cùng năm, Epson cũng đồng thời đứng đầu hạng mục máy in hóa đơn POS tại Philippines (với 58% thị phần), Indonesia (49%) và Thái Lan (38%), theo các báo cáo của IDC.

Tại Việt Nam, thị trường bán lẻ đang mở rộng và phát triển nhanh chóng, vì vậy để mang đến nhiều sự tiện nghi hơn cho người bán hàng, các thiết bị bán hàng hiện đại đang dần thay thế cách bán hàng truyền thống. Theo đó, máy in hóa đơn của Epson (trợ năng cao, tiết kiệm giấy, giá cả hợp lý và khả năng kết nối linh hoạt...) được sử dụng rộng rãi trong hàng loạt các chuỗi siêu thị, bán lẻ, nhà hàng lớn…

Đại diện Epson cho biết độ bền của sản phẩm là cốt lõi trong công nghệ của hãng, đây được xem là một trong những lý do chính khiến máy in hóa đơn Epson liên tục dẫn đầu danh mục. Ông Tsukasa Tsumura, Tổng giám đốc Epson Việt Nam cho biết: “Trong bối cảnh thị trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, nhu cầu được hỗ trợ của các nhà bán lẻ ở khu vực Đông Nam Á ngày càng gia tăng. Epson sẽ tiếp tục đổi mới để tạo ra những giải pháp in ấn hóa đơn lý tưởng, vì vậy các doanh nghiệp có thể dễ dàng theo kịp nhu cầu của khách hàng và đảm bảo công nghệ này là bảo chứng của tương lai”.