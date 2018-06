Instagram cho phép người dùng chia sẻ lại Stories đề cập đến họ

Vào tháng trước, Instagram đã giới thiệu tính năng chia sẻ lại trong ứng dụng của mình, điều mà nhiều người đã so sánh với việc tweet lại của Twitter vào thời điểm đó. Bây giờ, trước khi giới thiệu tính năng trung tâm video mới, Instagram tiếp tục xác nhận một số cải tiến mới sẽ đến với tùy chọn chia sẻ lại.

Trong bản cập nhật ứng dụng mới nhất, người dùng Instagram sẽ có thể dễ dàng chia sẻ lại bất kỳ Stories nào đã đề cập đến họ. Hiện nay, bất cứ khi nào người dùng được đề cập trong một Stories, một thông báo trong cuộc trò chuyện sẽ xuất hiện để thông báo cho họ. Khi muốn chia sẻ, họ phải thực hiện theo cách thủ công.

Mặc dù vậy, trong thời gian tới tính năng mới của Instagram sẽ giúp tránh những phiền toái này. Cụ thể, cùng với thông báo thông thường sẽ là một nút “Add This to Your Story” mới cho phép người dùng Instagram thực hiện điều đó nhanh chóng. Quá trình này sẽ giống như bất kỳ thao tác chia sẻ lại nào khác. Điều này có nghĩa nội dung có thể được thay đổi kích cỡ, xoay và di chuyển xung quanh, trong khi các nhãn dán, GIF hoặc thậm chí văn bản có thể được thêm vào trên cùng.

Bên cạnh đó, tên người dùng của người chia sẻ ban đầu cũng sẽ xuất hiện bên dưới nội dung, cho phép người khác xem tiểu sử của họ. Tuy nhiên, Instagram cảnh báo rằng tính năng này chỉ tương thích với các thiết lập công khai.

Những người quan tâm đến tính năng mới sẽ vui mừng khi biết rằng nó sẽ ra mắt như là một phần của phiên bản Instagram 48 dành cho Android và iOS. Nếu chưa thấy, người dùng có thể tải xuống bản cập nhật mới nhất từ Play Store hoặc App Store.