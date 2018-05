iOS 12 sắp ra mắt có những cải tiến gì?

Giảm số lượng lỗi

Hơn 8 tháng sau khi ra mắt, iOS 11 có nhiều lỗi lạ. Đôi khi ứng dụng nổi ở các góc của màn hình. Thông báo đôi khi không hiển thị. Chế độ Do Not Disturb While Driving kết thúc khi không lái xe và gửi tin nhắn lạ. Ngoài ra nó cũng thường xuyên đóng băng hơn.

Cải thiện giao diện iPhone X

Hầu hết dòng sản phẩm điện thoại 2018 của Apple sắp có Face ID và không có nút Home. Việc notch xuất hiện khiến thanh thông tin trên cùng ẩn nhiều nội dung, trong khi nút điều khiển thiết lập reset hoặc tắt điện thoại cũng khá khó hiểu. Hy vọng iOS 12 sẽ giải quyết những vướng mắc này.

Siri tốt hơn

Siri đã được cải thiện theo thời gian, nhưng nó vẫn bị bỏ lại phía sau Google Assistant và cả Amazon Alexa về khả năng nhận diện theo ngữ cảnh. Nhiều điều trên Google Assistant và Amazon Alexa có thể hữu ích mà Siri cần học hỏi, bao gồm khả năng theo dõi nhiều hơn câu hỏi dựa trên ngữ cảnh. Ngoài ra, Siri cũng cần kết nối với nhiều nền tảng và nhiều thứ hơn nữa.

Siri của Apple đang bị các đối thủ Google Assistant và Amazon Alexa bỏ lại phía sau Giúp Control Center tốt hơn

Mặc dù đã cải tiến Control Center vào năm ngoái với nhiều nút hơn để chạy mọi thứ, nó cũng cần được kiểm soát sâu hơn với các tính năng chính và tùy chỉnh sâu, bởi hiện tại chỉ có một số tính năng nhất định được thêm vào Control Center. Bạn có thể sử dụng 3D Touch cho một số thiết lập phụ nhưng không thể sử dụng cho những thứ khác, chẳng hạn Wi-Fi hoặc Bluetooth.

Thêm cử chỉ vuốt của iPhone X cho tất cả điện thoại

Cách tuyệt vời mà iPhone X có thể chuyển đổi các ứng dụng đó là vuốt ở dưới cùng màn hình đến giữa do thiếu nút Home. Đó là một trong những cử chỉ được đánh giá cao trên iPhone X, vì vậy nhiều người muốn tính năng này xuất hiện dưới dạng tùy chọn cho các iPhone thông thường.

Cử chỉ vuốt lên để chuyển đổi ứng dụng khá thú vị trên iPhone X Cải thiện quản lý pin

Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 11.3 với công cụ quản lý pin, nhưng iOS 12 có thể mang đến những tính năng cao cấp hơn. Công cụ theo dõi sức khỏe pin của Apple đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng một phiên bản cải tiến với các cách tối ưu thời lượng pin được cải thiện sẽ tốt hơn. Về cơ bản, nó có thể là công cụ tối ưu hóa chức năng trước đó trên iOS 11.3.

Hỗ trợ nhiều người dùng

Mặc dù iPad đi kèm chế độ nhiều người dùng, bao gồm cả dành cho trẻ em để khóa các chức năng nhất định. Đáng buồn là điều này vẫn chưa đến với iPhone, vì vậy iOS 12 được kỳ vọng sẽ mang điều này đến với các thiết bị cầm tay của công ty.

Thêm tính năng AI vào ứng dụng máy ảnh

Apple đã cung cấp các tính năng AR trong ARKit vào năm ngoái, nhưng giờ là thời gian để công ty đi sâu hơn nữa, đặc biệt với camera. Google Lens là một trong những cập nhật hấp dẫn cho Android Oreo, sử dụng máy ảnh để nhanh chóng quét và xác định thế giới. Ứng dụng máy ảnh riêng của Apple đã thêm khả năng quét mã QR vào năm ngoái, nhưng thêm nhiều chế độ hỗ trợ AI và AR sẽ là một bước tiến tốt hơn.

Ứng dụng camera trên iPhone thiếu những sức mạnh AI nhất định Giúp 3D Touch hữu ích hơn

Việc triển khai 3D Touch của Apple trong vài năm qua thật kỳ lạ. Về lý thuyết, đây là tính năng đầy ấn tượng, nhưng nó hiếm khi được sử dụng nhiều. Thậm chí tệ hơn, sự khác biệt giữa cách nhấn và nhấn/giữ nó có thể gây nhầm lẫn. iOS 12 nên suy nghĩ lại 3D Touch, hoặc loại bỏ nó.

Thông báo tốt hơn và kiểm soát nhiều hơn

Chức năng thông báo bật lên trên iPhone vẫn khá kỳ lạ, đặc biệt trên màn hình chính, với rất nhiều phàn nàn từ người dùng. Bố cục mới, cách sắp xếp tất cả các thông báo... và cả kiểm soát dễ dàng hơn… là điều mà nhiều người mong đợi Apple sẽ cải thiện trong iOS 12.