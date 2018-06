iOS 12 tích hợp nhiều tính năng chống phân tâm

Theo Apple, hãng đã có những suy nghĩ sâu sắc về hội chứng nghiện công nghệ trong khoảng thời gian dài và mới đây đã cung cấp những tính năng mới trong hệ điều hành iOS 12 giúp giải quyết vấn đề này. Các tính năng mới của "nhà táo" sẽ giúp người dùng hiểu và quản lý hiệu quả thời gian sử dụng ứng dụng và hạn chế sự phân tâm.

iOS 12 đã bổ sung tính năng Do Not Disturb during Bedtime (không làm phiền trong lúc ngủ) cho phép người dùng ngủ ngon hơn bằng cách làm mờ màn hình và các tin nhắn đến sẽ được nhận một cách yên lặng trong đêm. Ngoài ra, Apple cũng thêm tính năng hẹn giờ để người dùng có thể đặt giới hạn theo thời gian hoặc địa điểm cụ thể để không nhận thông báo giúp họ tập trung hơn trong các cuộc họp, học tập…