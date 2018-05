iPad 9,7 inch (2018) cập bến Việt Nam, giá 9,99 triệu đồng

iPad 9,7 inch (2018) đi kèm bút Apple Pencil hàng chính hãng sẽ được bán tại hệ thống FPT Shop và F.Studio By FPT với giá khởi điểm là 9,99 triệu đồng.



Về thiết kế, iPad 2018 kế thừa vẻ đẹp nhỏ gọn, chắc tay của thế hệ trước ra mắt từ năm 2017. Với kích thước màn hình 9,7 inch, dày 7,5 mm và nặng 453 g, sản phẩm được đánh giá là gọn nhẹ, dễ di chuyển nhưng vẫn cho người dùng cảm giác trải nghiệm thoải mái.

iPad 9,7 inch (2018) cũng là bước cải tiến không nhỏ của Apple. Sản phẩm sở hữu chip xử lý A10 Fusion 4 nhân, tốc độ ước đạt 2,3 GHz (tương đương iPhone 8 và 8 Plus) cho khả năng xử lý nhanh chóng, mượt mà và chính xác kể cả khi chơi game nặng. Nếu so với iPad 9,7 inch (2017), sản phẩm “đàn em” này sẽ có tốc độ CPU nhanh hơn 40%, GPU nhanh hơn 50% và không thua kém nhiều so với iPad Pro - sản phẩm vốn có mức giá cao hơn hẳn.

Ngoài ra, sản phẩm này còn được trang bị màn hình có thể làm việc với Apple Pencil, điều mà trước đây chỉ có ở các sản phẩm của dòng iPad Pro. Nhờ đó, nó có thể thay thế các thiết bị như Wacom, bản vẽ... chuyên dành cho những nhà thiết kế trong các lĩnh vực nghệ thuật như đồ họa, thời trang, kiến trúc...

Theo thông báo của hệ thống FPT Shop, sản phẩm này khi bán ở Việt Nam sẽ có hai phiên bản Wi-Fi và 4G (Cellular). Mỗi phiên bản sẽ có 2 mức dung lượng 32 GB và 128 GB cùng 3 màu vàng, xám và bạc để người dùng lựa chọn. Trong thời gian mở bán, sản phẩm sẽ được giảm 500.000 đồng, tức máy có giá chỉ còn từ 9,49 triệu đồng.