iPhone 13 được Apple xác nhận ra mắt ngày 14.9

Ra mắt iPhone mới vào khoảng thời gian giữa tháng 9 đã trở thành thông lệ quen thuộc của Apple. Do vậy càng sát ngày trình làng, iPhone 13 series càng trở thành tâm điểm của làng công nghệ . Trước thông báo tổ chức sự kiện vào ngày 14.9 của Apple, người dùng công nghệ càng có niềm tin đây sẽ là buổi ra mắt của iPhone 13 cùng một vài phụ kiện như Apple Watch 7 và AirPods 3.

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, nhiều khả năng iPhone 13 series sẽ có 4 phiên bản tương tự thế hệ trước, bao gồm: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max.

Bên cạnh iPhone 13 series, Apple Watch series 7 cũng là model được chờ đợi trong sự kiện ngày 14.9 tới của Apple. Nhiều thông tin cho biết, khả năng thế hệ đồng hồ Apple mới sẽ có một màn hình lớn hơn, có nhiều điểm ảnh hơn 16%, đặc biệt nhiều khả năng hãng cũng sẽ tăng kích thước tổng thể, từ các biến thể 40 mm và 44 mm lên các biến thể 41 mm và 45 mm.

iPhone 13 series sẽ có đột phá mạnh mẽ về thiết kế

Kiểu dáng của iPhone 13 series dự kiến là một trong những nâng cấp rõ rệt nhất trong năm nay. Thiết bị này sẽ được trang bị màn hình notch nhỏ hơn trước, giúp người dùng trải nghiệm không gian hiển thị lớn, nhiều nội dung hơn. Phần viền màn hình cũng được làm mỏng đi, tạo cảm giác hấp dẫn cho sản phẩm.

Ở mặt sau, cụm camera sẽ to hơn khá nhiều so với iPhone 12 series. Riêng 2 phiên bản iPhone 13 mini và iPhone 13 sẽ chuyển sang bố trí 2 camera sau nằm chéo nhau. Sự thay đổi này sẽ tạo nên nét riêng biệt so với tiền nhiệm.

iPhone 13 chuẩn bị được Apple ra mắt Ảnh chụp màn hình

Song song đó, màn hình iPhone 13 cũng sẽ được trang bị thêm tính năng Always On Display. Nhờ vậy người dùng có thể dễ dàng xem các thông báo nhanh mà không cần phải mở khóa màn hình. Phiên bản iPhone 13 Pro và Pro Max sẽ được trang bị màn hình 120 Hz.

Gần như chắc chắn iPhone 13 series sẽ được trang bị con chip Apple A15 Bionic thay vì Apple M1 như nhiều tin đồn khác. Dòng chip Apple A series vẫn có hiệu năng mạnh mẽ khi so với các dòng chip khác trên thị trường. Chưa kể, A15 Bionic được TSMC sản xuất trên tiến trình 5nm+ thay vì 5nm như trên A14 Bionic. Nhờ vậy hiệu năng cũng như khả năng tiết kiệm điện trên iPhone 13 sẽ tốt hơn nhiều khi so với dòng iPhone 12.

Dòng iPhone 13 có dung lượng pin lớn hơn so với dòng iPhone 12 và sẽ được bổ sung tính năng mới là sạc ngược không dây, tuy nhiên sẽ chỉ khả dụng đối với các thiết bị của Apple như AirPods, Apple Watch…

Hiện tại, ghi nhận ở các đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam như Di Động Việt (didongviet.vn), các phiên bản dự kiến của iPhone 13 series được cập nhật liên tục. Về giá bán, nhiều thông tin rò rỉ cho thấy phiên bản rẻ nhất là 13 mini sẽ được lên kệ với mức giá là 699 USD (khoảng 15,9 triệu đồng), iPhone 13 sẽ được bán với giá khởi điểm 799 USD (khoảng 18,2 triệu đồng). Trong khi đó, 2 phiên bản 13 Pro và 13 Pro Max có giá lần lượt 999 USD (khoảng 22,8 triệu đồng) và 1.099 USD (khoảng 25,1 triệu đồng).