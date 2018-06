iPhone 2018 sẽ đi kèm hệ thống sạc nhanh hơn?

Theo PhoneArena, Zhang ghi nhận Apple chuyển sang hệ thống sạc nhanh 9V/2A hoặc 5V/3A, nâng cấp từ 5V/2A như hiện tại, với chipset sạc nhanh đến từ đối tác Power Integrations. Cũng theo Zhang, phiên bản iPhone LCD với màn hình 6,1 inch mang tên gọi iPhone 9 sẽ sử dụng chipset sạc không dây đến từ Texas Instruments thay vì Broadcom nhằm tiết kiệm chi phí cho các thành phần.

Zhang cho hay Apple đang nâng cấp khả năng sạc của iPhone nhằm hỗ trợ nhiều ứng dụng hơn, cung cấp khả năng sạc pin nhanh hơn và giúp sản phẩm cạnh tranh tốt hơn với các sản phẩm Android đến từ các đối tác OEM khác.

Trong thực tế, Apple đã bắt đầu cung cấp khả năng sạc nhanh trên iPhone 8 và 8 Plus, tuy nhiên nó vẫn chỉ đi kèm bộ sạc thông thường. Vì vậy, giải pháp mới được Apple đưa ra cho người dùng iPhone sẽ mang đến tốc độ sạc nhanh hơn rất nhiều theo mặc định, giúp người tiêu dùng tiết kiệm được chi phí khi không phải mua bộ sạc nhanh đến từ bên thứ ba.

Cuối cùng, Zhang cho biết Apple sẽ có doanh số bán hàng iPhone tăng trở lại vào nửa cuối năm nay nhờ sự xuất hiện của các thành viên iPhone 2018 mới. Được biết trong quý tài chính đầu tiên của năm 2018, doanh số bán hàng của Apple tăng 3,1%.

Báo cáo cũng ghi nhận Foxconn bắt đầu lắp ráp điện thoại iPhone 2018 sớm hơn 1 tháng so với thông thường, và Apple đặt lượng hàng dành cho iPhone 9 nhiều hơn so với các mẫu iPhone OLED còn lại (5,8 inch và 6,5 inch) do giá thành rẻ hơn, thu hút nhiều khách hàng hơn.