iPhone 7, 7 Plus gặp vấn đề âm thanh với iOS 11.3 trở lên

Theo Apple Insider, các mẫu iPhone 7 và 7 Plus chạy phiên bản iOS 11.3 trở lên hiện gặp vấn đề với microphone. Nhiều người dùng sau khi cập nhật lên phiên bản hệ điều hành mới đã không thể sử dụng microphone cho các ứng dụng gọi điện thoại, Facetime cũng như loa ngoài. Một số trường hợp người dùng cũng không thể truy cập Siri.

Apple dù không thừa nhận trực tiếp nhưng đã gửi đi một tài liệu nội bộ hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của hãng tiến hành khắc phục các sự cố.

Theo đó, các kỹ thuật viên sẽ yêu cầu người dùng ngắt kết nối các phụ kiện âm thanh, sau đó tiến hành chạy chẩn đoán. Trong trường hợp có thông báo “thiết bị không thể phát hiện dock” (device could not detect dock) hay “phụ kiện không được hỗ trợ” (accessory not supported), nhà cung cấp dịch vụ có thể tiến hành sửa chữa điện thoại. Nếu iPhone 7 hoặc 7 Plus bị ảnh hưởng không còn bảo hành, các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa có thể yêu cầu Apple một ngoại lệ cho vấn đề này.

Apple khuyên người dùng có iPhone đang gặp lỗi này nên đến các cửa hàng Apple Store, các trung tâm dịch vụ được ủy quyền hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ trực tuyến của Apple.