iPhone 8/8 Plus màu đỏ ra mắt

Theo TheVerge, so với lịch ra mắt sản phẩm năm ngoái (27.3), năm nay iPhone phiên bản (PRODUCT) Red chậm hơn gần nửa tháng. Cũng giống như iPhone 7, 7 Plus đỏ, bộ đôi vừa ra mắt năm nay nhằm mục đích ủng hộ chiến dịch phòng chống HIV/AIDS.

Với mỗi máy (PRODUCT) Red bán ra, Apple sẽ trích một phần tiền để ủng hộ quỹ phòng chống AIDS toàn cầu, một tổ chức đang có chiến dịch tại châu Phi.

Năm nay, bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus đỏ có mặt trước màu đen, trong khi hai model tiền nhiệm cùng màu ra mắt năm 2017 có màu trắng.

Cùng với phiên bản đỏ vừa ra mắt, hai mẫu flagship của Apple hiện có 4 màu để người dùng lựa chọn bên cạnh xám, bạc, vàng. Năm ngoái, Apple dừng sản xuất mới phiên bản iPhone 7, 7 Plus đỏ ngay sau khi ba mẫu iPhone 8, 8 Plus và iPhone X ra mắt vào tháng 9. Do vậy, các chuyên gia dự đoán đôi máy (PROCDUCT) Red mới cũng chỉ bán trong chưa đầy nửa năm trước khi dừng ra mới.

Từ ngày 10.4, Apple bắt đầu mở đăng ký đặt trước cho sản phẩm và máy sẽ đến tay người dùng từ ngày 13.4. Giá bán của hai thiết bị có màu đặc biệt không thay đổi so với các màu khác: iPhone 8 64 GB có giá từ 699 USD, trong khi iPhone 8 Plus có giá từ 799 USD.

iPhone X, smartphone cao cấp nhất hiện nay của hãng không ra mắt phiên bản màu đỏ như hai model kia. Bù lại, người dùng sản phẩm này nếu muốn ủng hộ quỹ phòng chống HIV toàn cầu có thể mua phiên bản ốp lưng (PRODUCT) Red Folio cũng do chính Apple cung cấp, bán tại website của hãng.