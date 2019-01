iPhone mới sẽ trang bị USB-C và Touch ID dưới màn hình?

Theo PhoneArena, Jean Baptise Su - Phó chủ tịch công ty nghiên cứu Atherton Research tin rằng Apple sẽ ra mắt một phiên bản thiết kế lại của iPhone X trong năm nay. Và điểm thay đổi sẽ gồm cổng USB-C và quét vân tay Touch ID dưới màn hình.

Thêm vào đó, ông dự đoán ngoài iPhone ra thì các flagship Android của Samsung, Huawei hay OnePlus sẽ hỗ trợ mạng 5G bằng chip xử lý mới nhất từ Qualcomm hay Huawei. Những hạn chế khác của iPhone như dung lượng pin, tốc độ sạc nhanh sẽ vẫn còn đó.

Kích thước tai thỏ được cho là sẽ nhỏ lại. Do rất nhiều sản phẩm khác đã áp dụng điều này nên Apple cũng không thể tiếp tục đứng nhìn. Thêm vào đó, camera TrueDepth có thể được thêm vào phía sau và Apple sẽ sử dụng phương pháp “Time of Flight” cho bộ phận này, góp phần giảm chi phí sản xuất so với phương pháp hiện tại.

Lời khuyên của Atherton Rerearch dành cho Apple trong năm nay là hãy tập trung vào những sáng tạo mới vốn dĩ phải có trên điện thoại cao cấp, thay vì tăng thêm giá sản phẩm.

Apple đã bỏ cổng Lightning trên iPad Pro mới và nhiều người mong đợi điều tương tự sẽ đến với iPhone. Sử dụng cổng USB-C giúp người dùng iPhone dễ tìm mua phụ kiện cho điện thoại hoặc mua bộ sạc với giá rẻ hơn.