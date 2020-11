iPhone SE Plus sẽ cạnh tranh với smartphone giá rẻ tại Trung Quốc

Theo GizChina, các nguồn tin gần đây cho biết Apple có kế hoạch tung ra một mẫu điện thoại tầm trung mới với giá hấp dẫn vào năm sau để cạnh tranh tốt hơn với các thương hiệu như Xiaomi, OPPO hay Xiaomi tại thị trường Trung Quốc và Ấn Độ.

Nhà sản xuất ống kính và mô-đun máy ảnh của Trung Quốc Sunny Optical Technology tin rằng đơn đặt hàng từ Huawei sẽ giảm mạnh do lệnh trừng phạt của Mỹ và đang nỗ lực cạnh tranh đơn đặt hàng của Apple. Các báo cáo cho biết Sunny Optical hy vọng sẽ trở thành nhà cung cấp mô-đun camera cho iPhone vào năm sau, nhưng những kế hoạch đó có khả năng trở thành hiện thực vào năm 2022.

Được biết, bằng cách lên kế hoạch phát hành nhiều smartphone giá rẻ hơn, Apple gần như sẽ cố gắng mở rộng danh sách nhà cung cấp và giảm chi phí sản xuất. Hiện tại, các nhà cung cấp camera chính cho iPhone hiện nay gồm Largan và Yujingguang của Đài Loan, vốn có nhiều lợi thế về công nghệ hơn so với Sunny Optical.

Liên quan đến mẫu smartphone mà Apple đang cố gắng tạo ra để cạnh tranh với các đối thủ, iPhone SE Plus 5,5 inch được cho là ứng viên hàng đầu. Sản phẩm dự kiến có máy quét vân tay ở cạnh bên. Tuy nhiên, có khả năng máy sẽ ra mắt sớm nhất vào cuối năm sau dựa trên báo cáo từ nhà nghiên cứu Ming-chi Kuo, thậm chí có thể vào năm 2022 do Apple không muốn sự xuất hiện của iPhone SE Plus ảnh hưởng đến doanh số dòng iPhone 13.