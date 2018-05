iPhone X chạy bằng năng lượng mặt trời

Theo Apple Insider, chiếc vỏ đặc biệt của chiếc iPhone X này là một tấm pin năng lượng mặt trời dùng để nạp năng lượng cho hệ thống pin chuyên dụng, sau đó pin này sẽ sạc cho pin của chiếc iPhone X chỉ bằng thao tác nhấn vào nút nguồn ở phía sau.

Về mặt thiết kế, chiếc vỏ của Caviar làm bằng sợi carbon gắn xung quanh các tấm năng lượng mặt trời chống sốc được xếp đối xứng ở hai bên, cùng các yếu tố trang trí mạ vàng ở phía sau. Chiếc vỏ này cũng được hãng tuyên bố có khả năng chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP67.

Caviar cho biết sẽ sản xuất 999 chiếc vỏ cho iPhone X và chúng sẽ được đánh số thứ tự. Chiếc vỏ đầu tiên hãng sẽ dành cho Elon Musk có khắc thêm cụm từ "Made on Earth by Humans”. Đây cũng chính là cụm từ Elon Musk đã in lên bảng mạch của Tesla Roadster phóng vào không gian trên chiếc Falcon Heavy của SpaceX. Caviar cho biết rằng công ty được lấy cảm hứng từ Nikola Tesla, Steve Jobs và Elon Musk.

Hiện Caviar đang bán iPhone X phiên bản Tesla 64 GB dung lượng lưu trữ với mức giá 4.555 USD, trong khi giá cho bản 256 GB là 4.805 USD chưa bao gồm thuế.