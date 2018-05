iPhone X Plus 2018 6,5 inch có kích thước tương đương iPhone 8 Plus

Theo PhoneArena, đây là chi tiết cực kỳ thú vị bởi màn hình 6,5 inch trên iPhone X Plus lớn hơn đáng kể so với 5,5 inch trên iPhone 8 Plus. Để đạt được điều này, Apple đã phải điều chỉnh kích thước viền ở mức nhỏ nhất có thể, bao gồm notch bất chấp gây ra nhiều tranh cãi.

Cùng với kích thước màn hình lớn, iPhone X Plus được ghi nhận đi kèm thỏi pin dung lượng 3.300 mAh, và đây sẽ là pin lớn nhất trong iPhone cho đến nay. Ngoài ra, máy ảnh ở mặt sau cũng được nâng cấp có khả năng cải thiện chất lượng ảnh chụp thiếu sáng. Tuy nhiên, pin lớn và máy ảnh cải tiến khiến thiết bị dày hơn 0,2 mm.

Liên quan đến các mẫu iPhone 2018 khác, báo cáo tuyên bố rằng iPhone X thế hệ thứ hai có thiết kế giống với phiên bản tiền nhiệm vào năm ngoái, mặc dù có một vài cải tiến về phần cứng và phần mềm, trong khi iPhone LCD giá rẻ hơn được báo cáo đi kèm màn hình 6 inch thay vì 6,1 inch như báo cáo trước đó.

Sẽ không phải là bất ngờ khi tất cả các sản phẩm mới này sẽ đi kèm iOS 12 khi phát hành ra thị trường. Phiên bản này được cho là mang đến những cải tiến đáng kể cho Face ID, mà cụ thể hơn là nó sẽ hoạt động ở chế độ nằm ngang - mở ra khả năng iPad đi kèm nhận diện khuôn mặt trong tương lai.