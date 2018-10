iPhone Xr sẽ bán được nhiều hơn iPhone 8?

Theo PhoneArena, nhà nghiên cứu Robert Cihra của Guggenheim Securities cho rằng việc phát hành phiên bản iPhone 2018 giá phải chăng sẽ có tác động tiêu cực đến một trong những số liệu quan trọng nhất của Apple, cụ thể là giá bán trung bình (ASP) của iPhone.

Năm ngoái, sự xuất hiện của iPhone X đã nâng mức ASP của iPhone từ 651 USD của năm 2016 lên 700 USD. Tuy nhiên, Cihra cho rằng với iPhone Xr thì ASP sẽ không thể lặp lại như vậy trong năm tài chính 2019. Giá thấp cùng với doanh số bán hàng iPhone Xr dự kiến nhiều hơn so với iPhone Xs và Xs Max chính là lý do của điều này.

Cihra nói thêm rằng iPhone Xr có thể thu hút người dùng nâng cấp từ các mẫu iPhone 6, 6S, 7... Khi so sánh với doanh thu iPhone 8 cũng có màn hình LCD vào năm ngoái, mức tăng trưởng của iPhone Xr có thể lên đến 50%.

Nhà phân tích này cũng hi vọng rằng trong quý hiện tại, iPhone Xr sẽ chiếm 40% doanh số bán iPhone, trước khi tăng lên 50% cho quý 1/2019. Ông dự đoán phiên bản đắt nhất iPhone Xs Max sẽ tiếp tục vượt mặt iPhone Xs với tỷ lệ 3:1.

Cũng theo Cihra, Apple có thể đạt doanh số 47 triệu iPhone bán ra vào quý 3/2018, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ nghỉ lễ, Cihra kỳ vọng Apple sẽ bán ra 80 triệu chiếc iPhone, tăng 3% so với cùng quý năm ngoái, với mức ASP tăng 24%, nhưng giảm 6% so với quý trước đó. Ông cũng cho rằng Apple Watch với thành viên mới nhất Watch Series 4 sẽ là một phần trong danh mục “sản phẩm khác” đạt tăng trưởng nhanh nhất của Apple, với mức tăng trưởng 38% trong năm tài chính 2018 và 24% trong năm tài chính 2019.

Đối với iPad, Cihra ước tính doanh số sản phẩm trong quý 3/2018 sẽ tăng 1%. Doanh thu dịch vụ dự kiến tăng 14%, lên 9,7 tỉ USD trong cùng thời kỳ.