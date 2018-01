Theo 9to5Mac, Iovine đã đưa ra nhận xét nói trên tại Bảo tàng Grammy trong một cuộc họp tổ chức để quảng bá “The Defiant Ones” - một tài liệu về sự nghiệp và tình bạn của ông với Dr. Dre. Theo Iovine, ông cam kết giúp giám đốc iTunes Eddy Cue và CEO Tim Cook tiếp tục phát triển Apple Music để cung cấp nó làm việc theo nhiều cách khác nhau.

Ông nói: “Tôi đã gần 65 tuổi, đã làm việc với Apple trong 4 năm và trong 2,5 năm dịch vụ [Apple Music] có hơn 30 triệu thuê bao và Beats tiếp tục thành công, nhưng vẫn còn rất nhiều điều nữa. Tôi muốn làm bất cứ điều gì mà Eddy, Tim và Apple cần tôi thực hiện để giúp đỡ bất cứ nơi nào mà tôi có thể”.

“Điểm mấu chốt là tôi trung thành với những người ở Apple. Tôi yêu Apple, và tôi thực sự yêu âm nhạc. Đó là lý do tại sao những bài báo dạng này [tin đồn] làm tôi phiền, bởi vì nó không liên quan gì đến thực tế”, ông nói thêm.

Iovine có kế hoạch tiếp tục giúp đỡ ngành công nghiệp nhạc trực tuyến. Mục tiêu của ông là cung cấp dịch vụ streaming music đáp ứng mong đợi của mỗi người. Theo ông, ngành công nghiệp nhạc trực tuyến cần trở nên thú vị hơn nếu muốn thành công, giống như những gì Netflix đã làm với các nội dung gốc. Apple đã tập trung rất nhiều vào nội dung gốc bằng các hợp đồng độc quyền về âm nhạc hay chương trình truyền hình như Planet of the Apps và Carpool Karaoke: The Series.

Iovine gia nhập Apple Music đầu tiên vào năm 2014 sau khi Apple thâu tóm Beats Electronics và dịch vụ Beats Music streaming - cả hai đều do Iovine và Dr. Dre đồng sáng lập. Iovine có một lịch sử làm việc lâu dài với Apple khi cung cấp quảng cáo dịch vụ thuê bao nhạc cho Steve Jobs vào năm 2003.

Kiến Văn