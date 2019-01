Kaspersky Lab giúp tăng năng lực bảo mật cho Việt Nam

Thông qua việc ký kết với Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia (NCSC), Kaspersky Lab muốn chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm về bảo mật tích lũy trong 21 năm qua, nằm trong nỗ lực giúp Việt Nam trở thành đất nước an toàn khi tham gia vào không gian mạng.

Biên bản ghi nhớ mang đến sự hợp tác giữa Kaspersky Lab và NCSC bao gồm tuân thủ tính minh bạch như cho phép NCSC và các cơ quan có liên quan khác xem xét mã nguồn, cập nhật và kiểm tra các thành phần khác trong các sản phẩm Kaspersky Lab thông qua Trung tâm minh bạch tại Zurich, Thụy Sĩ; chia sẻ thông tin và dữ liệu liên quan thông qua NCSC; cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong các cuộc điều tra tội phạm mạng theo hướng dẫn và giám sát của NCSC và các cơ quan liên quan.

Theo số liệu từ Kaspersky Security Network, trong quý 4/2018, đã có 992.952 cuộc tấn công trực tuyến xuất phát từ Việt Nam, khiến Việt Nam trở thành nguồn phát tán mối đe dọa lớn trên thế giới. Về các cuộc tấn công trực tuyến, 21,5% người dùng phải đối mặt với các mối đe dọa. Về phát hiện lây nhiễm được cập nhật liên tục trên mỗi giây, Việt Nam luôn nằm trong top 3 các quốc gia bị lây nhiễm nhiều nhất.

Khi thời điểm luật An ninh mạng vừa có hiệu lực, thỏa thuận nói trên sẽ giúp tăng cường hơn nữa năng lực phát triển và xây dựng an ninh mạng trong khối chính phủ; vì đây là nơi đảm bảo sự an toàn và bảo mật cho khối công trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0.