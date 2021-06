Keysight cung cấp giải pháp đo đối chuẩn mới trên nhiều mạng 4G và 5G

Trong bối cảnh 5G đang tiếp tục triển khai trên quy mô lớn, các nhà khai thác di động và cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường các hoạt động đo điểm chuẩn so sánh để đánh giá hiệu năng mạng lưới của họ so với hiệu năng mạng lưới của đối thủ cạnh tranh. Keysight đã công bố một giải pháp có khả năng mở rộng đầy đủ, cho phép các nhà khai thác di động, cơ quan quản lý nhà nước và nhà thầu dịch vụ so sánh đánh giá các mạng vô tuyến với chi phí hiệu quả.

Giải pháp so sánh đánh giá mạng Nemo của Keysight hỗ trợ tối đa 48 thiết bị di động, có thể cho các kết quả đo toàn diện, đáng tin cậy và nhanh chóng chỉ với một lần đo kiểm chất lượng mạng di động.

Giải pháp đo đối chuẩn mạng Nemo Network Benchmarking của Keysight hỗ trợ các công nghệ và thiết bị di động mới nhất và có khả năng thực hiện các phép đo toàn diện, đáng tin cậy và nhanh chóng. Giải pháp này cho phép người dùng: Thực hiện một cách tin cậy tất cả các phép đo trong một lần đo kiểm chất lượng mạng di động, kể cả trong các chiến dịch đo kiểm quy mô lớn. Quản lý hiệu quả chi phí vốn nhờ kiến trúc mô-đun và khả năng hỗ trợ cho tối đa 48 thiết bị di động, để đáp ứng nhu cầu đo kiểm ngày càng cao. Nhanh chóng đối chuẩn hiệu năng, khả năng truy cập và tính toàn vẹn của nhiều mạng di động đồng thời cung cấp dịch vụ dữ liệu, thoại, dịch vụ phát trực tuyến và các ứng dụng OTT, chẳng hạn như các dịch vụ Instagram, Netflix hoặc YouTube.

Giải pháp đo đối chuẩn mạng Nemo Network Benchmarking là một trong những giải pháp đa dạng hơn của Keysight để kiểm tra hiệu năng và chất lượng của mạng di động trong toàn bộ vòng đời mạng, từ giai đoạn nghiệm thu trạm, triển khai, tối ưu hóa và xác minh cho tới giai đoạn đo đối chuẩn mạng trong nhà và ngoài trời.