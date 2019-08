Khám phá chip Ice Lake trên tiến trình 10nm của Intel

Tuy nhiên, theo bảng so sánh thông số có vẻ như sự khác biệt của chúng không thực sự rõ ràng, kể cả cách đặt tên của Intel, chẳng hạn như Core i7-1060G7, Core i7-1065G7 và Core i7-1068G7 nghe khá giống nhau và rất dễ gây nhầm lẫn.

Thông số các chip thế hệ thứ 10 (Ice Lake) trên tiến trình 10nm vừa ra mắt Ảnh: Intel

Để tiện tham khảo cách đặt tên mới của Intel cho dòng chip 10nm này nhằm tránh nhầm lẫn trước khi mua laptop mới, mời bạn tham khảo bài diễn giải của trang TheVerge:

- Core i3 là dòng cấp thấp với hai lõi và tối đa 4 luồng, trong khi các chip Core i5 và i7 sẽ có 4 lõi và 8 luồng. Các bộ xử lý này có 2 MB bộ nhớ cache cho mỗi nhân xử lý.

- Tiếp theo, hai chữ số đầu tiên luôn là số “10”, ở đây đơn giản là bộ xử lý Ice Leak dựa trên tiến trình 10nm của Intel với các cải tiến về đồ họa, tiết kiệm pin, đặc biệt khi xem video HEVC. Do vậy, nếu bạn thấy một vi xử lý Intel Core i mà có chữ số bắt đầu là “9” hay “8” có nghĩa đó là bộ xử lý đời cũ.

- Chữ số thứ ba có vẻ như đại diện cho tốc độ xung nhịp theo quy ước riêng của Intel. Chẳng hạn, Core i7-10 6 5G7 có tốc độ xung nhịp cao hơn 100 MHz so với Core i5-10 3 5G7 và có thể ép xung thêm 200 MHz trong một khoảng thời gian ngắn.

- Chữ số thứ tư đóng vài trò quan trọng hơn nhiều, vì nó cho bạn biết phân loại chip tương ứng. Ví dụ, số “0” có nghĩa là chip Y-series có công suất tiêu thụ 9 watt được thiết kế cho laptop siêu mỏng hoặc tablet không dùng quạt tản nhiệt, nói chung không phù hợp với các tác vụ nặng. Còn số “5” có nghĩa là chip U-series có công suất tiêu thụ 15 watt mạnh hơn một chút và số “8” có nghĩa là một chip mạnh với công suất tiêu thụ 28 watt, đây cũng là bộ xử lý duy nhất của dòng Ice Lake mới của Intel có xung nhịp khởi điểm ở mức hơn 2 GHz và có thể ép xung lên tới 4 GHz.

- Cuối cùng, tuy đồ họa của các chip Ice Lake tốt hơn đời cũ nhưng không có nghĩa là tất cả các chip 10nm của Intel đều mạnh, trừ khi bạn thấy con số phía sau cùng đặt cạnh chữ G cao hơn. Mạnh nhất là G7 với chip đồ họa tích hợp Intel Iris Plus với 64 “bộ thực thi lệnh” (execution unit), so với con số 48 bộ thực thi trên G4 và 32 bộ thực thi trên G1. Do vậy, nếu bạn thấy Intel quảng cáo rằng dòng chip Ice Lake trên tiến trình 10nm mới của họ chơi được các tựa game thể thao điện tử (e-sport) ở độ phân giải Full HD 1.080p bằng đồ họa tích hợp, thì cần hiểu rằng họ đang ám chỉ khả năng của chip có đuôi là G7 chứ không phải hai dòng G1 và G4.

Các vi xử lý thế hệ thứ 10 của Intel hứa hẹn sẽ cung cấp trải nghiệm tốt hơn nhờ tiến trình 10nm Ảnh: Intel

Không cần quá bận tâm về sự khác biệt sức mạnh xử lý

Công bằng mà nói, các vi xử lý hiện nay đều đủ để đảm nhiệm những tác vụ thông thường. Điều bạn quan tâm là chữ số thứ tư và công suất của vi xử lý (TDP), để biết nó cần làm mát cỡ nào khi chạy tối đa hoặc trung bình.

Thực tế, tốc độ xử lý còn tùy thuộc vào khả năng làm mát của laptop và nhiệt độ của chính bộ xử lý, nếu nóng quá chúng sẽ lập tức hạ xung để bảo vệ chip. Theo Intel, các chip Ice Lake dòng Y-series có công suất dao động từ 9-12W, trong khi dòng U-series từ 15-25W, đó là một phạm vi dao động lớn và có nghĩa là chúng có thể chạy ở xung nhịp cao hơn trong một thời gian dài nếu chúng được hỗ trợ tản nhiệt tốt, chẳng hạn như đặt chúng vào bo mạch lớn cùng tản nhiệt tốt hơn của máy tính để bàn.

Tuy nhiên, có một thực tế là TDP của dòng Y-series đã tăng từ mức 5-7W lên mức 9-12W, trong khi xung nhịp trung bình lại giảm xuống khoảng 1 GHz thay vì 1,6 GHz như trước. Điều đó có nghĩa là cách Intel làm với dòng Y cũng tương tự dòng U, bạn không thể dùng vi xử lý dòng U với hiệu suất cao trừ khi đặt chúng trong một hệ thống tản nhiệt lớn. Do vậy, dù cùng bộ xử lý nhưng nếu chúng đặt trong một laptop mỏng nhẹ thì sẽ không thể mạnh bằng khi chúng đặt trong một laptop tiêu chuẩn với hệ thống tản nhiệt tốt hơn (và dày hơn).

Theo Intel, sự khác biệt về hiệu suất giữa Ice Lake Y và U (giữa 12W và 15W) sẽ thấy rõ qua các ứng dụng đa luồng vốn đòi hỏi nhiều điện năng hơn. Việc tăng thêm 3W công suất sẽ được dùng để nâng xung nhịp lên mức cao hơn này. Theo đó, các phép đo benchmark qua Spec06, SYSmark và 3D86 cho thấy khi tăng công suất sẽ nâng hiệu suất lên 5-15W tùy trường hợp cụ thể.

Đó là lý do vì sao con số “8” trong một vi xử lý Ice Lake như Core i7-1068G7 có lẽ là con số quan trọng nhất mà bạn cần để ý khi mua sắm máy tính chạy chip Intel trên tiến trình 10nm trong năm nay. Đây là con chip duy nhất trong loạt sản phẩm mà Intel vừa công bố có khả năng cung cấp cho bạn tối thiểu mức xung nhịp 2,3 GHz trong tất cả ứng dụng. Nhưng cũng đừng kỳ vọng vào sự khác biệt lớn mà nó có thể tạo ra, con số “5-15%” mà họ nói đã phải trả giá với việc nâng công suất tiêu thụ lên và khi đó thời lượng pin sẽ giảm xuống (máy cũng sẽ nóng hơn).

Intel tiết lộ rằng, có khoảng 35 mẫu laptop đang chờ để tích hợp chip Ice Lake và dự kiến sẽ tung ra thị trường vào mùa mua sắm năm nay, một trong số đó nằm trong dự án Project Athena, hứa hẹn sẽ mang lại thời lượng pin sử dụng thực tế lên tới 9 giờ. Chúng ta cùng chờ xem!