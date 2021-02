Khám phá khẩu trang kiêm lọc khí LG PuriCare

Thiết kế thông minh

Khẩu trang lọc khí LG PuriCare có thiết kế lớn hơn nhiều so với một chiếc khẩu trang thông thường. Tuy nhiên, với mục đích là lọc khí để mọi người thoải mái khi đeo hơn, LG đã sử dụng biện pháp nhằm thu nhỏ máy lọc không khí kích thước thông thường vào một kích thước thân thiện với khuôn mặt.

Về cơ bản, đây là phiên bản di động của thương hiệu máy lọc không khí gia đình PuriCare từ LG, nhưng không giống như loại máy lọc không khí kép này, LG PuriCare vừa ngăn chặn các vật chất không mong muốn đồng thời thông gió cho khuôn mặt của người dùng dễ thở hơn.

Hai bộ lọc HEPA H13 giúp ngăn chặn 99,95% vi rút và vi khuẩn trong không khí Ảnh: CNET

LG PuriCare hoạt động thông qua hai bộ lọc HEPA H13 - cùng loại được sử dụng trong máy lọc không khí Air Purifiers của LG. Chúng được cho là ngăn chặn 99,95% vi rút và vi khuẩn trong không khí. Khẩu trang cũng có quạt kép để điều chỉnh không khí đã lọc và giúp người đeo hít thở dễ hơn. Quạt kép này có thể tăng tốc và giảm tốc độ khi cần. Có ba thiết lập sẵn cho quạt kép để người dùng lựa chọn nhanh tùy thuộc vào lượng không khí mình yêu cầu, chẳng hạn như chạy bộ hoặc đi bộ. Tất cả được điều khiển thông qua một nút nhỏ ở bên cạnh.

Bên cạnh đó, khẩu trang lọc không khí LG PuriCare được trang bị hai quạt kép DUAL và cảm biến hô hấp, có thể tự điều chỉnh tốc độ quạt để phù hợp với nhịp thở của người dùng. Phần quạt gió với 3 cấp độ riêng biệt - Cao/Trung/Thấp (20 ~ 60 LPM) - phù hợp với các hoạt động thường ngày của người sử dụng như: đi bộ, đạp xe, chạy thể dục...

Hiệu suất sử dụng

Hiệu suất của LG PuriCare trong thế giới thực được đánh giá là tốt. Mặc dù vậy, người dùng có thể sẽ bị chú ý nhiều bởi nó trông khá to khi đeo. Khẩu trang có thể gắn vào khuôn mặt của người dùng tốt hơn nhờ tấm silicon mềm chứa lớp bảo vệ thứ hai bên trong. Tấm silicon gắn với LG PuriCare qua nam châm và một cái kẹp nhỏ ở dưới cùng để giữ nó trên bề mặt khẩu trang.

Cần cẩn thận tránh làm thất lạc tấm silicon mềm chứa lớp bảo vệ thứ hai bên trong Ảnh: CNET

Tuy nhiên người dùng cần hết sức cẩn thận khi sử dụng vì tấm silicon có thể rơi ra ngoài trong quá trình sử dụng. Việc mất một thứ bên trong sẽ tai hại bởi thời điểm hiện tại chưa có phụ kiện thay thế, vì vậy người dùng cần phải mua một khẩu trang hoàn toàn mới.

So với khẩu trang vải thông thường, khẩu trang lọc khí LG PuriCare đắt hơn đáng kể, khoảng 3,5 triệu đồng. LG PuriCare có nhiều lợi ích hơn so với khẩu trang vải thông thường vì nó có thể được tái sử dụng gần như vô hạn, miễn là người dùng đừng làm mất các phụ kiện bên trong và hiệu quả lọc không khí, cũng như phòng tránh được các loại vi khuẩn cao hơn nhiều so với khẩu trang vải thông thường.

Nhìn chung, việc chọn mua khẩu trang lọc khí LG PuriCare có thể khiến người dùng tiêu hao một khoản tiền lớn trong lúc đầu nhưng về lâu dài, sản phẩm đem lại cho người dùng những cải thiện về sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, người dùng cũng có thể theo dõi được khả năng lọc không khí của khẩu trang này ra sao, thông qua ứng dụng LG ThinQ trên smartphone (có phiên bản trên iOS và Android).

Tất nhiên, điều này có nghĩa là LG PuriCare cần năng lượng để chạy. Nó được giải quyết bởi pin dung lượng 820 mAh cho phép sạc lại và cáp USB-C tích hợp. Nó cũng đi kèm hộp vệ sinh Uvnano được LG cho biết sẽ khử trùng và tiêu diệt vi khuẩn bên ngoài khẩu trang.