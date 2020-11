Khôi phục máy Mac Apple Silicon M1 dẫn đến lỗi cài đặt macOS

Theo MacRumors, nội dung báo cáo lỗi hiển thị “An error occurred preparing the update. Failed to personalize the software update” và cho thấy ít nhất ba trường hợp gặp phải vấn đề. Đồng thời, người dùng máy Mac này được cảnh báo không nên khôi phục các máy mới.

Trong khi bộ phận hỗ trợ của Apple chưa thể cung cấp bản sửa lỗi khắc phục sự cố thì các thành viên tại diễn đàn MacRumors đã phát hiện ra một giải pháp có vẻ hiệu quả. Cụ thể, Apple có hướng dẫn về cách sử dụng Configurator 2 và máy Mac phụ để khôi phục máy Mac Apple Silicon M1. Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu phiên bản mới nhất của Configurator 2, một máy Mac chức năng và cáp thích hợp để kết nối hai máy Mac.

Khôi phục theo cách này sẽ khôi phục phần firmware, cập nhật recoveryOS lên phiên bản mới nhất và xóa cũng như cài đặt phiên bản macOS mới nhất trên bộ nhớ trong, do đó xóa tất cả dữ liệu. Phương pháp này đã thành công đối với hai thành viên gặp sự cố khôi phục.

Apple có thể sẽ có bản sửa lỗi cho vấn đề này trong tương lai, nhưng hiện tại tốt nhất là người dùng nên tránh khôi phục máy Mac Apple Silicon. Đối với những người đã làm như vậy và đang gặp sự cố, giải pháp Apple Configurator có thể đáng thử.