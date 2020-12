Không gian đậm chất Christmas với tâm điểm là chiếc Lifestyle TV 'hot' hiện nay

Cơ hội sở hữu Lifestyle TV với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khi mua TV Samsung: + Tặng ngay Loa tháp MX - T40 trị giá 6.990.000 VND khi mua LifestyleTV Samsung + Gói bảo hành lên đến 3 năm dành cho The Frame, The Serif, The Sero + Trả góp 0% và trả trước 0 đồng dành cho tất cả các mẫu TV Lifestyle 2020 + Tặng kho giải trí ứng dụng trị giá lên đến 18.107.000 VND + Tặng ngay khung viền cao cấp trị giá 2.990.000 VND khi mua TV The Frame Chương trình sẽ diễn ra trên toàn quốc đến ngày 1.1.2021.