Lắc Xì 2021 'về đích' với hơn 11 triệu người tham gia

Ngoài ra, Ví MoMo cũng thông báo có tổng cộng 129.168 người chơi đổi Vé Vàng thành công - chiếm 1% người may mắn nhất trong tổng số hơn 11 triệu người tham gia Lắc Xì năm nay. Trong đó, 9.875 người chơi chọn gói tiền thưởng 1 tỉ đồng (nhận 101.266 đồng tiền thưởng chung cuộc). 48.699 người chơi chọn gói tiền thưởng 3 tỉ đồng (nhận được 61.603 đồng tiền thưởng chung cuộc) và 70.594 người chơi chọn gói tiền thưởng 8 tỉ đồng (nhận được 113.324 đồng tiền thưởng chung cuộc).

Lắc Xì mùa 3 có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi đầu ngành thuộc mọi lĩnh vực từ Tài chính - Ngân hàng (AIA Việt Nam, Ngân hàng Bản Việt, Ngân hàng số Timo, Ngân hàng số OCB OMNI, Bảo hiểm Liberty (Việt Nam), Sacombank - SBJ); Bán lẻ, tiêu dùng (Big C, Vincom Retail, Co.opMart, AEON Citimart, LOTTE Mart & Speed L, Circle K, Cetaphil...); Ăn uống (Heineken, Phúc Long Coffee & Tea House, Cộng Cà phê, The Pizza Company, Baemin, Strongbow) đến Đi lại - Xăng dầu (be, Vietnam Airlines, PVOil&Comeco); Thương mại điện tử (Tiki, Lazada); Giải trí (Galaxy Play)... với tổng giá trị lên đến 300 tỉ đồng.