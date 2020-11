Làm gì cho hết ngày với smartphone siêu pin mãnh thú Galaxy M51 ?

Galaxy M51 pin 7.000mAh “vô tiền khoáng hậu” (trước nay chưa từng có), nếu chỉ nghe gọi thì dư sức trụ tới 4 ngày không cần sạc. Còn nếu chơi game, xem phim, mở 4G giải trí “đã đời” thì thoải mái cả ngày dài. Vậy nên, cuối tuần nếu chưa biết chơi gì ngoài ngủ nướng, hãy thử ngay 3 trải nghiệm thú vị này.

Chiến game phải stream mới “đã”!

Nếu bạn mê game và esport, cuối tuần là dịp lý tưởng để thỏa sức “leo rank” mà không lo vướng bận công việc hay bài vở. Bởi, các tựa game siêu phẩm như PUGB Mobile, Liên Minh Tốc Chiến, God of War 4, Horizon Zero Dawn, Sekiro: Shadows Die Twice... đều mất ít nhất hàng chục tiếng đồng hồ mới trải nghiệm hết.

Sinh ra để dành cho game thủ, Galaxy M51 là chiếc điện thoại chơi game cấu hình cao với con chip chơi game Snapdragon 730 mạnh nhất M-series hiện nay, kết hợp cùng RAM 8GB mạnh mẽ đa nhiệm. Snapdragon 730 là chipset lõi 8 (2x2,2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1,8 GHz Kryo 470 Silver) tiến trình 8nm của Qualcomm, tốc độ xử lý lên đến 2.2 GHz, kèm GPU Adreno 618 cân tốt các game đòi hỏi đồ họa cao ở mức “max setting”.

Khả năng chiến game của Galaxy M51 đã được khá nhiều game thủ, vlogger, streamer... công nhận và đánh giá xuất sắc. Trải nghiệm LOL và PUBG Mobile trên Galaxy M51 để lại ấn tượng không thua kém PC là mấy. Màn hình 60Hz cùng với chip ngon, khiến Galaxy M51 dễ dàng ổn định hình ảnh ở 60 fps. Thậm chí, nếu bạn chán ngồi một chỗ ôm PC đến ê ẩm người, thì Galaxy M51 di động chơi game mọi lúc mọi nơi, mọi tư thế sẽ “đã đời” hơn.

Chơi game sẽ vui hơn nếu bạn thử stream giao lưu, tương tác, tám chuyện với bạn bè và những người xa lạ chung sở thích game. Thời nay, có nhiều người thích xem stream hơn tự mình chơi game, bởi ngoài những màn trình diễn mãn nhãn, người xem còn có thể học được nhiều kỹ năng chiến thuật hay từ bạn.

Bạn cũng có thể stream các tựa game độc đáo mới ra mắt tạo hứng thú cho người xem. Trên Galaxy M51, chỉ cần tải về ứng dụng Facebook Gaming, Youtube Gaming hoặc TwitchTV stream trên các nền tảng. Sau đó, lên gân cốt chiến game cật lực với Galaxy M51 và cài đặt mạng internet tốc độ ổn định để stream ở chế độ HD.

Cày phim nhất định phải có bắp rang bơ!

Nếu bạn là “mọt phim” muốn tranh thủ cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi cày trọn bộ drama đã mê mệt từ lâu, thì Galaxy M51 cũng sẵn sàng phục vụ. Viên pin 7.000mAh dùng mãi không hết để sạc, cho phép bạn tận hưởng bộ phim yêu thích mà không lo gián đoạn. Choáng nhất là cày trọn bộ “Bạn trai tôi là hồ ly” đang sốt xình xịch trên mạng, mà xem đến tập cuối rồi vẫn thấy pin “xanh lét” chưa đỏ.

Trải nghiệm điện ảnh và âm thanh trong lúc xem phim trên Galaxy M51 cũng cực mãn nhãn và mãn nhĩ. Giá tầm trung, song Galaxy M51 trang bị màn hình Super AMOLED Plus 6,7inches Infinity-O tuyệt vời mọi góc nhìn. Super AMOLED Plus sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung đời mới cho độ tương phản cao, tái hiện dải màu sắc tươi tắn. Độ phân giải FHD+ (1.080x2.400p) với mật độ lên đến 393 ppi, sáng và sắc nét nhưng lại tiết kiệm pin.

Cày phim nhất định phải nổ thêm bắp rang bơ để trải nghiệm điện ảnh tại gia sống động hệt như ngoài rạp. Sài Gòn mưa và Hà Nội lạnh thế này, trùm chăn xem phim FHD+ căng đét và mở loa ngoài nghe âm thanh vòm Dolby Atmos thì quá thú vị. Chế độ phân giải cao và loa ngoài vốn hao pin, song chẳng thể vắt kiệt được dung lượng 7.000mAh của Galaxy M51.

Ăn chơi hú họa cho cả thế giới ghen tị!

Nếu cuối tuần thời tiết đẹp, bạn lại chẳng muốn chôn chân ở nhà, còn chờ chi mà không xuống phố ăn chơi hú họa và khoe ảnh cho cả thế giới ghen tị. Đây cũng là dịp để trang hoàng lại Instagram, Facebook, Tiktok... sau thời gian dài để chúng mốc meo.

Galaxy M51 có cả bộ tứ camera sau thừa kế từ Galaxy A71 “làm mưa làm gió” năm nay. Máy trang bị camera chính 64MP lớn nhất tầm giá, trong điều kiện đủ sáng cho ảnh chụp tuyệt vời, độ sặc nét cao nhưng không quá mức, dải động rộng, màu sắc bão hòa nhẹ. Khẩu độ f/1.8 cũng là yếu tố hiếm smartphone nào theo kịp Galaxy M51, giúp bức hình hút được nhiều ánh sáng hơn, ngay cả khi chụp chủ đề đón Giáng sinh vào ban đêm khi ngày lễ này cận kề.

La cà quanh Nhà thờ lớn, hãy tận dụng ngay góc chụp toàn cảnh với camera góc siêu rộng 12MP cho trường ảnh 123 độ và trung cảnh với camera xóa phông 5MP chụp chân dung rất tốt. Galaxy M51 cũng giữ trọn phong độ Chụp Cận Cảnh ở khoảng cách siêu gần 3-5cm của Galaxy A71 nhờ camera macro 5MP độ phân giải cao nhất hiện nay, cực lý tưởng để chụp trăm món ngon theo chủ đề “ăn cả thế giới”.

Camera selfie 32MP dùng cảm biến Sony IMX616 và f/2.0. Ở chế độ mặc định, máy chụp ảnh 8MP để tiết kiệm bộ nhớ, song bạn có thể chọn chế độ chụp tối đa 32MP để đẩy độ chi tiết lên cao, phục vụ in ấn làm album. Ngoài ra, bạn cũng có thể chụp selfie góc rộng, mặc dù chỉ có một ống kính thường phía trước.