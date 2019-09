Li-Fi: Kết nối không dây bằng sóng ánh sáng

Câu trả lời là có: các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một phương thức kết nối mới đáp ứng được tất cả những yêu cầu nêu trên. Đó là Li-Fi (Light Fidelity), truyền tải thông tin bằng sóng ánh sáng của bóng đèn LED. Cũng giống Wi-Fi, Li-Fi dùng giao thức 802.11, nhưng nó dùng ánh sáng thấy được để truyền tín hiệu chứ không dùng sóng vô tuyến. Nhờ vậy, băng thông của Li-Fi cực rộng vì phổ ánh sáng mà mắt người thấy được lớn gấp 10.000 lần phổ sóng vô tuyến.

Tại cuộc Triển lãm Di động Toàn cầu 2019 (Mobile World Congress) tổ chức hồi tháng 2 ở Barcelona (Tây Ban Nha), ông Alistair Banham, Giám đốc điều hành hãng pureLiFi, đã biểu diễn thực hiện kết nối Li-Fi tốc độ 1 gigabit/giây (nhanh gấp 100 lần tốc độ Wi-Fi tiêu chuẩn) bằng một thiết bị có kích cỡ chiếc USB do hãng này chế tạo.

Hãng pureLiFi, một trong những doanh nghiệp công nghệ đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển Li-Fi, công bố: “Chúng ta thử tưởng tượng lợi ích to lớn của kết nối băng thông rộng mọi lúc mọi nơi từ trong nhà ra ngoài đường phố, hàng tỉ bóng đèn LED sẽ cung cấp kết nối không dây cho hàng tỉ thiết bị thông minh của người dùng khắp thế giới . Hiện nay, ở các gia đình , những thành viên cùng lúc sử dụng một kết nối Wi-Fi chung để lướt web, xem video trực tuyến, chơi game online. Nhưng, xem video và chơi game lại là những thứ ngốn nhiều băng thông truyền tải, trong khi băng thông có giới hạn nên không thể phục vụ người dùng đạt được những trải nghiệm thoải mái và trọn vẹn nhất”.

PureLiFi cho biết, kết nối Li-Fi sẽ không thay thế hoàn toàn Wi-Fi mà chỉ dùng trong các kết nối có yêu cầu tốc độ cao và ổn định như xem/phát video trực tuyến, chơi game online. Còn Wi-Fi sẽ dùng cho những kết nối không đòi hỏi nhiều băng thông như lướt web và xử lý email. Ưu thế của Li-Fi giống đường cao tốc rộng với nhiều làn xe so với Wi-Fi là đường nhỏ chỉ có một làn xe.

Li-Fi sẽ là giải pháp kết nối không dây hữu hiệu nơi mật độ dân cư cao, tần số sóng Wi-Fi dày dặc và trùng lắp nên gây nhiễu cho nhau, đồng thời lại bị cản trở do các khối nhà cao tầng san sát, cũng như do những tường vách trong nhà. Trong một căn hộ , càng nhiều thiết bị sử dụng kết nối Wi-Fi cùng lúc thì tình hình càng tệ hơn. Đó là lý do người dùng internet các nước phương Tây chỉ nhận được kết nối Wi-Fi có tốc độ 20 megabit/giây so với tốc độ kết nối theo hứa hẹn của nhà mạng là 500 megabit/giây.