Logitech trình làng chuột và bàn phím chuyên dành cho Mac

Một số tính năng nổi bật của MX Anywhere 3 for Mac là nút cuộn MagSpeed với khả năng cuộn tới 1.000 dòng mỗi giây, cũng như dừng ngay lập tức khi người dùng cần. Để phục vụ cho nhu cầu làm việc đa dạng ở nhiều không gian khác nhau, MX Anywhere 3 còn sở hữu công nghệ quang học chuẩn xác giúp có thể di chuyển trên bất kỳ bề mặt nào, kể cả mặt kính.