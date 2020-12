Máy tính xách tay Vaio sắp trở lại

Theo GSMArena, năm 2014, Sony bán mảng kinh doanh máy tính xách tay Vaio của mình. Đó là những mẫu máy tính được nhiều người cho rằng có quá nhiều phần mềm bloatware và giá bán cao hơn nhiều so với các đối thủ.

Sau thời gian gián đoạn nhiều năm của thương hiệu, một đoạn giới thiệu mới từ Flipkart chỉ đơn giản chứa nội dung “Lighter than your past” như gợi ý về những gì sẽ xảy ra khi đưa Vaio trở lại. Những mẫu máy tính xách tay Vaio trong quá khứ chạy Windows mang kích thước lớn và chạy rất nóng, trong khi các thiết bị siêu di động thời đó chậm và đắt đỏ. Vì vậy, có khả năng Flipkart sẽ mang lại sự thay đổi hoàn toàn so với những gì xảy ra trước đây trên máy tính xách tay Vaio.

Nội dung teaser cho thấy những mẫu máy tính xách tay Vaio mới sẽ được ra mắt vào tháng 1.2021, bao gồm một sản phẩm sử dụng bộ xử lý AMD, cùng một mẫu dành cho văn phòng hiện đại. Sau khi được phân phối bởi Flipkart, sản phẩm sẽ mở rộng sang nhiều kênh bán lẻ khác.