Messenger Kids sắp đến với 75 quốc gia mới

Theo Engadget, phiên bản 13 của Messenger Kids cho phép các bậc cha mẹ kiểm soát hoạt động của con cái họ và giữ chúng an toàn trước những người lạ trên trang web. Vì ứng dụng này yêu cầu an toàn hơn so với ứng dụng thông thường nên Facebook đã giới thiệu ba cách chọn tham gia mới để giúp cha mẹ kết nối con trẻ với bạn bè.