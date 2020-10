Micron phát triển thành phần giúp smartphone chạy nhanh hơn

Theo PhoneArena, con chip này là sự kết hợp của bộ nhớ hiệu suất cao, mật độ cao, năng lượng thấp và bộ nhớ trong một gói nhỏ gọn. Việc sử dụng RAM LPDDR5 có nghĩa là các điện thoại cao cấp trong tương lai sẽ sở hữu những tính năng hiện đại nhất có thể. Micron cho biết những tính năng này gồm “nhận dạng hình ảnh, trí tuệ nhân tạo tiên tiến (AI), hỗ trợ đa màn hình, tăng cường thực tế ảo (AR) và màn hình độ phân giải cao”. Con chip mới hiện đã có sẵn để sản xuất hàng loạt.

Việc sử dụng RAM LPDDR5 giúp tăng băng thông bộ nhớ từ 3.733 Mbps lên 6.400 Mbps, mang đến cho người dùng di động những trải nghiệm nhanh chóng, liền mạch ngay cả với các tính năng đa dữ liệu. Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc mảng kinh doanh di động của Micron Raj Talluri cho biết uMCP5 của công ty sẽ kết hợp bộ nhớ và lưu trữ nhanh nhất trong gói duy nhất, mở ra khả năng mới cho các công nghệ khai thác nhiều dữ liệu, đưa những đột phá của 5G đến tầm tay người tiêu dùng

So với RAM LPPDR4, chip mới mang lại hiệu suất sử dụng điện năng tăng 20%. Vì chip UFS 3.1 của công ty sử dụng ít năng lượng hơn 40% so với người tiền nhiệm UFS 2.1. Do đó, smartphone sử dụng gói mới sẽ mang lại thời lượng pin được cải thiện. Micron cũng chỉ ra giải pháp mới cung cấp tốc độ tải xuống nhanh hơn 20% và thiết kế nhỏ hơn có nghĩa là các thiết bị sử dụng uMCP5 có thể tiết kiệm tới 55% không gian bảng mạch in.

Cấu hình dung lượng có sẵn lên đến 12 GB bộ nhớ LPDDR5 và 512 GB bộ nhớ NAND. Các tùy chọn cụ thể bao gồm bộ nhớ 128 GB + RAM 8 GB LPDDR5, bộ nhớ 128 GB + RAM 12 GB LPDDR5, bộ nhớ 256 GB + RAM 8 GB LPDDR5 và bộ nhớ 256 GB + RAM 12 GB LPDDR5.