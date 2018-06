Microsoft cung cấp bản xem trước Office 2019 cho người dùng Mac

Theo Engadget, bản xem trước của bộ Office 2019 cho Mac (bao gồm Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote) đang mở cho đối tượng người dùng doanh nghiệp. Trong số các tính năng mới có tính năng gọi là “Pencil Case” (tức là các công cụ như bút hoặc tô màu) và các ribbon có thể tùy chỉnh mở rộng trên toàn bộ sản phẩm. Word nhận các cải tiến về trợ năng, công cụ dịch và chế độ lấy nét. Bản cập nhật PowerPoint bao gồm chuyển tiếp Morph và xuất video 4K.

Các nâng cấp của Excel bao gồm bản đồ 2D, biểu đồ kênh và các chức năng bổ sung. Trong khi đó, Microsoft cũng cập nhật một số khả năng mới cho Outlook, bao gồm cả việc gửi thư theo lịch trình. Các tính năng này đã có sẵn trên Office 365 Pro Plus nhưng không có sẵn cho Office 2016 cho Mac. Microsoft cho biết, các tính năng bảo mật trong phiên bản Office 2019 tương tự những gì mà Office 2016 cho Mac sở hữu.

Vì phiên bản đám mây của Office có thể được coi là kém an toàn hơn so với ứng dụng dành cho máy tính tiêu chuẩn nên việc cho dùng thử bản Office 2019 đối với khách hàng doanh nghiệp là động thái thông minh của Microsoft. Điều này cũng giúp các nhân viên IT có thêm thời gian triển khai và quản lý Office 2019 cho Mac dễ dàng hơn so với phiên bản trước đó.

Microsoft sẽ phát hành Office 2019 cho Windows và Mac vào cuối năm nay.