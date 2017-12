Theo Neowin, Microsoft cho rằng mật khẩu yếu (“123456” và “password” được ghi nhận là hai mật khẩu phổ biến nhất năm 2017) và trộm cắp danh tính là nguồn gốc gây ra mất dữ liệu trong năm qua.

Giám đốc an ninh Microsoft Bret Arsenault cho biết: “Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp đã tập trung vào các thiết bị bảo mật. Mô hình đó cần được làm mới. Các thiết bị bảo mật là quan trọng nhưng nó không đủ mạnh. Chúng ta cũng nên tập trung vào việc bảo đảm thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm và bảo mật bằng cách cho phép chính bạn trở thành mật khẩu”.

Một trong những nỗ lực của Microsoft nhằm giảm bớt sự tin cậy vào mật khẩu là hệ thống xác thực sinh học Windows Hello mà công ty đưa vào Windows 10. Ngoài ra, công ty cũng có ứng dụng Authenticator nhằm bổ sung một lớp bảo mật khác bên cạnh máy quét dấu vân tay.

Công ty cũng lưu ý rằng mình là một trong số các thành viên của FIDO (Fast IDentity Online) Alliance, liên minh phát triển các tiêu chuẩn an ninh đơn giản nhưng mạnh mẽ hơn. FIDO đang thúc đẩy giải pháp không mật khẩu không chỉ với doanh nghiệp mà còn cho công chúng. Theo Microsoft, hầu hết các nhân viên của hãng đều dựa vào Windows Hello for Business để đăng nhập vào máy tính cá nhân thay vì mật khẩu.

Rob Lefferts, giám đốc quản lý chương trình Windows Enterprise & Security, tiếp tục nói rằng Microsoft cam kết xây dựng một “thế giới không có mật khẩu”. Theo ông, sẽ mất nhiều thời gian cho tất cả các bên, từ trang web cho đến ứng dụng để áp dụng công nghệ. Điều đó cũng yêu cầu thời gian để người dùng, khách hàng và tổ chức thực hiện chuyển đổi văn hóa để sống trong thế giới mới này. Việc đảm bảo rằng trải nghiệm người dùng thực sự dễ dàng và tốt hơn so với những gì họ có ở mật khẩu được xem là chìa khóa cho sự thành công.

Điều quan trọng cần chú ý rằng đây không phải là lần đầu tiên Microsoft vạch ra sứ mệnh cho thấy mật khẩu trở nên lỗi thời. Vào năm 2015, công ty giới thiệu Windows Hello với Windows 10 và nói rằng sẽ làm việc với các biện pháp khác nhau để nâng cao an ninh.

Thành Luân