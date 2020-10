Microsoft triển khai mô hình bảo mật Zero Trust với công cụ mới

Theo Neowin, Microsoft đã thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng trong một thời gian dài. Vào tháng 9 qua, họ phát hành các API Threat Protections mới, và vừa công bố kế hoạch quảng bá cho tháng nâng cao nhận thức về an ninh mạng trong tháng này.

Với việc đại dịch Covid-19 khiến nhiều nhân viên của các doanh nghiệp phải làm việc từ xa, những mô hình bảo mật Zero Trust đang nhận được sự quan tâm lớn. Giờ đây, Microsoft chính thức ra mắt Zero Trust Deployment Center (Trung tâm triển khai Zero Trust) để giúp doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi sang dạng mô hình này.

Về tổng quát, Microsoft mô tả về mô hình bảo mật Zero Trust như sau: “Thay vì giả định mọi thứ đằng sau tường lửa của công ty là an toàn, mô hình Zero Trust giả định các cuộc tấn công có thể xảy ra và sẽ xác minh mọi yêu cầu truy cập như thể chúng bắt nguồn từ một hệ thống mạng mở. Zero Trust dạy chúng ta “đừng bao giờ tin tưởng, mà hãy luôn xác minh” bất kể yêu cầu xuất phát từ đâu hoặc nó truy cập vào tài nguyên nào. Mọi yêu cầu đều được xác thực, ủy quyền và mã hóa hoàn toàn trước khi được cấp quyền truy cập…”.

Nói đơn giản, nó cung cấp một bộ tài liệu đi sâu chi tiết về cách thực hiện các nguyên tắc của Zero Trust, thiết lập cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng, dữ liệu, sự sẵn sàng trước môi trường… Microsoft đảm bảo kho thông tin này chứa hướng dẫn triển khai Zero Trust trong các mục tiêu và hành động ở mức độ đơn giản. Đối với các tổ chức đã triển khai mô hình Zero Trust, bộ tài liệu sẽ hữu ích trong xác định tiến độ của họ, và Microsoft cũng đưa ra một công cụ hỗ trợ việc này.