Mở và đóng các tab trên Chrome cho Android dễ dàng hơn

Theo PhoneArena, với phiên bản 78 của Chrome trên Android, người dùng có thể nhấn và giữ vào nút tab để xem 3 tùy chọn hiển thị, gồm có “Close tab”, “New tab” và “New incognito tab”. Mặc dù điều này không tiết kiệm cho người dùng bất kỳ thao tác nào nhưng sẽ mang đến cho họ nhiều lựa chọn hơn khi nhấn nút tab so với việc nhấn nút thông thường.

Để minh họa, khi đang mở 3 tab trên Chrome, người dùng chỉ việc nhấn vào nút tab sẽ thấy ba tùy chọn xuất hiện. Nhấn vào Close tab sẽ đóng tab hiện đang mở; New tab sẽ đưa người dùng đến màn hình chính của Chrome để họ có thể thêm một tab khác; và New incognito tab sẽ cho phép người dùng duyệt web ở chế độ riêng tư. Nhìn chung, điều này sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn so với phương pháp cũ.

Trước đó, để đóng một tab trên phiên bản Chrome cho Android, người dùng nhấn vào nút tab (biểu tượng hình vuông ở phía trên bên phải của màn hình). Con số bên trong hình vuông đó cho người dùng biết có bao nhiêu tab hiện đang mở. Để đóng một tab, sau khi nhấn vào biểu tượng hình vuông, người dùng cuộn đến tab mà mình muốn đóng. Ở bên phải của phần tiêu đề, hãy chạm vào X được tìm thấy bên trong một vòng tròn. Để thêm một tab, người dùng phải nhấn vào biểu tượng hình vuông và nhấn vào nút “+” ở bên trái màn hình nhằm đưa người dùng đến trang chủ của Chrome, nơi họ có thể nhập một trang web muốn mở. Đó quả là những thao tác rườm rà hơn nhiều so với phương pháp mới.