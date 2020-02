MoMo tung nhiều giải thưởng hấp dẫn ngày Thần tài

Đây là một trong những chiến dịch được chờ đợi nhất nằm trong chương trình Lắc Xì 2020 của Ví điện tử MoMo.

Ngoài ra, tính năng Lì Xì của Ví MoMo đặc biệt nhận được sự yêu thích khi chỉ trong ngày đầu xuân (giao thừa và mùng 1 tết) đã có đến 4 triệu người sử dụng với 25 triệu bao Lì Xì may mắn được chuyển cho nhau. Những con số này cho thấy Lì Xì 4.0 đã lên ngôi bởi người dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng ví điện tử cũng như sự phổ biến của phương thức thanh toán di động.

Ngay tiếp sau sự kiện đêm giao thừa chính là sự kiện ngày vàng Vía Thần tài (từ 9 - 23 giờ 59 mùng 10 tết, tức ngày 3.2) với nhiều quà khủng. Cụ thể: 1 giải đặc biệt miễn phí trọn đời đóng tiền điện, nước (trị giá 240 triệu đồng); 86 giải nhất gồm 1 chỉ vàng thần tài PNJ; 200 giải nhì là 1 năm xem phim miễn phí; 200 giải ba là 1 năm mua data 3G/4G miễn phí; 99% nhận được linh thú hiếm để ghép thành thẻ vàng và hàng trăm nghìn voucher miễn phí: nạp tiền điện thoại, 3G/4G, mua vé xem phim, thanh toán hóa đơn điện/nước...

Được biết, mùng 10 tháng giêng hằng năm là ngày Vía Thần tài, vị thần chuyên quản tài - phúc - phú - quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Theo tín ngưỡng dân gian, bên cạnh việc sắm lễ cúng Thần tài thì mua vàng cầu may vào ngày này, gia chủ sẽ may mắn cả năm, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Sự kiện Vía Thần tài cũng là hoạt động lớn nhất trong chuỗi 3 sự kiện tặng quà giá trị khủng của mùa Lắc Xì 2020 (trước đó là Ngày đưa ông Táo - 23 tháng chạp và đêm giao thừa).