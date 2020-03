Mozilla lên kế hoạch loại bỏ hỗ trợ FTP khỏi Firefox

Theo Neowin, khi việc ngừng hỗ trợ giao thức xảy ra, người dùng sẽ không thể tải xuống các tập tin qua FTP cũng như xem nội dung các liên kết và tập tin FTP trong Firefox

Giải thích lý do đằng sau quyết định này, Novotny cho rằng công ty muốn thực hiện vì lý do bảo mật. FTP là một giao thức không an toàn và không có lý do nào để ưu tiên nó hơn HTTPS khi cần tải xuống nội dung từ internet. Ngoài ra, ông cho rằng một phần của mã FTP rất cũ, không an toàn, khó bảo trì và gặp nhiều lỗi bảo mật trong quá khứ.

Cũng theo Novotny, phiên bản Firefox 77 hiện được Mozilla lên kế hoạch ra mắt vào tháng 6 (có thể muộn hơn do sự bùng phát của Covid-19 ) sẽ là bản phát hành đầu tiên loại bỏ hỗ trợ giao thức FTP. Tuy nhiên, đối với những người vẫn muốn sử dụng giao thức này, họ có thể bật tùy chọn hỗ trợ FTP trong trang tùy chỉnh about:config.

Mặc dù vậy, với lo lắng về sự an toàn của FTP, Mozilla có kế hoạch xóa tất cả mã liên quan đến hỗ trợ FTP vào đầu năm 2021 mà theo Novothy, sẽ không có cách nào để kích hoạt lại khả năng hỗ trợ FTP sau khoảng thời gian này.

Được biết, trước Firefox thì Google cũng đã lên kế hoạch ngừng hỗ trợ giao thức FTP kể từ phiên bản 82 của trình duyệt web Chrome. Hiện tại, Chrome đang ở phiên bản 80.x.