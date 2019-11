Mỹ kêu gọi Canada nói không với 5G của Trung Quốc

Chia sẻ thông tin tình báo "sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng ta, những đồng minh thân cận, cho phép con ngựa thành Troia vào thành phố", cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nói với phóng viên tại một hội nghị an ninh ở Halifax, nước Anh. Ông cố vấn an ninh quốc gia sử dụng hình ảnh con ngựa thành Troia để nhắc điển tích văn học nổi tiếng của Hy Lạp, ém quân trong mình con ngựa gỗ để đánh bại đối thủ.

"Khi người Trung Quốc đưa Huawei vào Canada hoặc các nước phương Tây, họ sẽ biết mọi thông tin về chúng ta bao gồm hồ sơ sức khỏe, ngân hàng và cả tài khoản trên mạng xã hội ", ông O’Brien nói, theo Reuters

Theo ông này, việc lắp đặt thiết bị 5G của Huawei sẽ tạo cửa sau cho phép gián điệp Trung Quốc truy cập. Tuy nhiên, điều còn nhiều tranh cãi này đang chia rẽ Canada và các đối tác trong mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo ‘Five Eyes’ bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand. Mỹ, Úc và New Zealand đã cấm sử dụng, trong khi Anh thận trọng.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã hoãn quyết định sử dụng thiết bị mạng của công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc cho đến sau cuộc bầu cử liên bang vào tháng 10.2019. Tuy nhiên, ông đã không bình luận về vấn đề này kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.

"Chúng ta cần thời gian để kiểm tra đầy đủ các mối đe dọa tiềm tàng và bảo vệ công nghệ 4G hiện tại. Các quyết định đưa ra liên quan đến 5G phải bảo đảm hệ thống nếu không mạnh hơn thì phải mạnh như hiện tại", Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan nói.