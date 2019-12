Mỹ, Trung Quốc đầu tư mạnh cho công nghệ nano

Hội thảo khoa học về công nghệ nano do Công ty cổ phần ứng dụng Công nghệ cao Á Châu (AHT) tổ chức, với sự góp mặt của các diễn giả gồm tiến sĩ Tống Duy Hiển, giảng viên Đại học Việt Đức, chuyên gia đầu ngành về công nghệ nano tại Việt Nam; giáo sư - bác sĩ Võ Minh Tuấn, chuyên khoa Phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ; bác sĩ Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Từ Dũ; bác sĩ Nguyễn Phước Huy, chuyên khoa Tai mũi họng, Bệnh viện quốc tế City; bác sĩ Nguyễn Anh Thuận, cố vấn trung tâm sức khỏe nam giới Pride Health, Hiệp hội bác sĩ không biên giới...

Trong đó, nano bạc là một ứng dụng hoàn thiện của khoa học và công nghệ nano. Bạc giúp tăng tính năng diệt khuẩn, nấm, sát trùng, tiêu độc và khử mùi. Công nghệ hiện đại này được ứng dụng trong một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay các dụng cụ bảo quản thực phẩm, sơn, các vật liệu may mặc, mỹ phẩm... Hiện nay trên thị trường cũng đã xuất hiện rất nhiều sản phẩm có thành phần nano bạc được nhập và sử dụng khá phổ biến, cho thấy nhu cầu to lớn của thị trường trong nước về những loại sản phẩm này.

So với thế giới việc sử dụng nano bạc để sản xuất các sản phẩm ở nước ta còn khá khiêm tốn. Một phần là do kiến thức về sản phẩm này chưa nhiều, một phần là do tâm lý e ngại nguyên liệu này phải nhập khẩu nên giá cao ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.