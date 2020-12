New York cấm công nghệ nhận dạng trong trường học

Theo Engadget, bang New York đã tạm thời cấm sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt và sinh trắc học khác trong các trường học cho đến ngày 1.7.2022 hoặc chỉ được phép sử dụng sau khi đã có nghiên cứu về các tác động riêng tư, an toàn và bảo mật, biến New York trở thành tiểu bang đầu tiên áp dụng quy định này.