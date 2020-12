Ngành công nghiệp đúc khuôn toàn cầu tăng trưởng mạnh

Theo Neowin, sự tăng trưởng này diễn ra do hoạt động mua sắm hàng tồn kho tích cực của các OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) do Covid-19 và sự bùng nổ của làm việc tại nhà. TrendForce dự đoán thị trường sẽ đạt mức cao mới trong năm tới với mức tăng trưởng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái do công suất vẫn khan hiếm nhưng nhu cầu còn cao.