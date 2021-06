Người dùng ‘khó chịu’ với chiến dịch quảng cáo Bing của Microsoft

Theo Windowslatest, những khó chịu đã trở lại như một phần của bản cập nhật Microsoft Edge 91. Những người chưa đặt Edge làm trình duyệt mặc định của họ và những người chuyển sang một công cụ tìm kiếm khác theo cách thủ công sẽ thấy lời nhắc.

Có 2 thông báo cho Bing: một thông báo quảng bá Latest trending news trên trang chủ MSN và kết quả công cụ bảo mật/riêng tư, trong khi một quảng cáo việc người dùng có thể tiết kiệm tiền trực tuyến bằng cách chuyển sang Bing ở các quốc gia có sẵn tính năng Microsoft Rewards. Đáng chú ý, thay vì hiển thị tùy chọn No, thank you, người dùng chỉ có thể chọn Yes, change settings hoặc Maybe later. Điều này có nghĩa nếu người dùng bỏ qua thông báo, nó sẽ xuất hiện trở lại trong tương lai.

Năm 2016, cửa sổ bật lên Get Windows 10 của công ty đã xuất hiện cung cấp các tùy chọn Update Now hoặc Start Download, Update Later đã được đưa ra, khiến bất kỳ ai nhấn vào nút X của hộp sẽ vô tình đưa ra sự đồng ý để cập nhật diễn ra vào thời gian đã định. Microsoft sau đó thừa nhận các chiến thuật giống phần mềm độc hại này “đã đi quá xa”.

Tin tốt là có một cách để loại bỏ các thông báo Bing này vĩnh viễn. Chỉ cần khởi chạy Edge và nhập edge://flags vào thanh URL để hiển thị các tính năng thử nghiệm của trình duyệt, sau đó tìm Show workflow and feature recommendations và thay đổi menu thả xuống thành Off.