Người dùng ngày càng đặt niềm tin vào iOS và Android

Theo PhoneArena, thông qua khảo sát 500 người tiêu dùng tại Mỹ, CIRP xác định rằng cứ 10 người thì có 9 người chọn gắn bó với hệ điều hành hiện tại của họ trong suốt quý 4/2018. Cụ thể, có đến 92% người dùng Android đã chọn không chuyển đổi, trong khi iOS cũng ấn tượng không kém với 91% người dùng vẫn sử dụng iPhone của Apple.

CIRP cho biết đây là những mức độ cao nhất mà cơ quan này thu thập và cho thấy xu hướng tăng trưởng về lòng trung thành vẫn tiếp tục tăng trong những quý gần đây. Điều này phần lớn xuất phát từ thực tế là hầu hết người dùng đang thoải mái với sự nhất quán và tính năng mà hệ điều hành hiện tại của họ cung cấp. Điều này cùng với những cải tiến về chất lượng và độ tin cậy cũng đang góp phần vào các chu kỳ nâng cấp dài hơn như hiện nay.

Trong suốt quý 4, smartphone Android chiếm tới 62% tổng số smartphone hoạt động tại Mỹ, trong khi iOS của Apple chiếm 37%. Nếu đúng như vậy, thị phần iPhone của Apple đã giảm 2% so với mức 39% thị phần trong cùng quý năm 2017. Ngoài ra, nó giảm mạnh so với con số 50% mà Apple đạt được khi ra mắt iPhone 6 và 6 Plus trong năm 2014.