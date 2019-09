Người dùng WhatsApp vẫn có thể truy cập ảnh và video đã xóa

Tính năng “Xóa cho mọi người” (Delete for Everyone) của WhatsApp cho phép người dùng xóa một tin nhắn mà họ đã gửi từ cuộc trò chuyện của mình với người nhận trong vòng 7 phút. Tuy nhiên, một lỗ hổng được phát hiện trong tính năng này cho phép người dùng truy cập hình ảnh và video sau khi bị người gửi xóa.

Theo TECH2, báo cáo của chuyên gia tư vấn an ninh mạng Shitesh Sachan (The Hacker New) nhận thấy khi người dùng gửi tin nhắn, sau đó sử dụng tính năng “Delete for Everyone” để xóa thì người dùng iPhone khác vẫn có thể lấy lại và xem tập tin trong phần Camera Roll của họ. Các tập tin không bị xóa mà chỉ được gỡ bỏ khỏi cửa sổ trò chuyện.