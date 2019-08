Người giàu dẫn đầu 'cách mạng xe điện' ở Na Uy

Theo Bloomberg, Na Uy là một trong các thị trường xe điện lớn nhất thế giới . Dù vậy, xe điện dường như là lựa chọn phổ biến của người giàu hơn. Theo nghiên cứu do Statistics Norway công bố hồi tuần trước, khả năng tậu xe điện của một người dân Na Uy tăng gấp đôi nếu người này thuộc nhóm giàu nhất trong xã hội.

Dân Na Uy vốn thuộc hàng giàu nhất thế giới và theo NPR, đây chính là lý do giúp nước này có nhiều người tậu xe năng lượng sạch. Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết trong giai đoạn 25 năm từ năm 1992 đến năm 2017, tổng thu nhập trên đầu người của Na Uy tăng hơn gấp ba lần lên mức 64.000 USD.

Forbes dẫn số liệu chính thức cho biết gần 60% ô tô bán ra ở Na Uy trong tháng 3/2019 là xe điện. Tỷ lệ dùng xe điện thực tế có thể còn cao hơn khi nhiều người mua phải chờ để tậu vì đại lý ô tô chật vật nhập đủ xe. Tổng cộng 11.518 chiếc xe điện được đăng ký ở quốc gia châu Âu trong quý 1/2019, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tesla Model 3, Nissan Leaf và Volkswagen Golf là ba mẫu phổ biến nhất.

Dù doanh số xe điện tại Mỹ và Trung Quốc cao hơn nhiều so với Na Uy, nước này vẫn là cái nôi của cuộc cách mạng xe điện vì tỷ lệ ô tô chạy bằng điện so với tổng số ô tô tại đây cao hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Có hai lý do giúp Na Uy đạt được thành tích này, đó là môi trường thuận lợi và khuyến khích tài chính